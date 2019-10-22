Путин и Эрдоган одинаково оделись

Костюмы президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана , которые они надели на переговоры в Сочи, сочли одинаковыми. Видеозапись со встречи лидеров двух стран появилась в Twitter-аккаунте «Кремлевский пул РИА».

Как отметили администраторы страницы, цвета костюма, галстука и рубашки у глав государств полностью совпадают. Оба лидера одеты в темные костюмы, светло-голубые рубашки и галстуки серого оттенка.