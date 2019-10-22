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Путин и Эрдоган одинаково оделись 

Lenta.ru + ещё 3 5 часов назад
Путин и Эрдоган одинаково оделись
Фото: Lenta.ru
Костюмы президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые они надели на переговоры в Сочи, сочли одинаковыми. Видеозапись со встречи лидеров двух стран появилась в Twitter-аккаунте «Кремлевский пул РИА».
Как отметили администраторы страницы, цвета костюма, галстука и рубашки у глав государств полностью совпадают. Оба лидера одеты в темные костюмы, светло-голубые рубашки и галстуки серого оттенка.
В мае российский дизайнер Валентин Юдашкин поделился своим мнением о стиле Владимира Путина. Юдашкин заявил, что президенту очень идет темно-синий цвет, поскольку он подходит под цвет его глаз. Он также одобрил выбор одежды Путина во время отдыха. Дизайнер назвал гардероб главы государства правильным.
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Другое , Валентин Юдашкин , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин
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