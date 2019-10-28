«Наша Малефестина»: Бузова оконфузилась с подарком от поклонника

Ольга Бузова получила неожиданный подарок от поклонника. Один из ее фанатов обработал в «фотошопе» постер фильма «Малефисента 2», подставив вместо лица Анджелины Джоли лицо российской певицы.

Звезда опубликовала коллаж на своей странице в Instagram, пожелав всем подписчикам плодотворной надели. Также она хотела спросить, нравится ли она им в образе темной феи из диснеевской сказки, вот только имя героини нового фильма попутала и написала: «Малефестина».

Поклонники, конечно, не обошли вниманием ошибку Ольги, но все равно оставили ей множество комплиментов в комментариях. «Наша Малефестина», — теперь называют Бузову ее фанаты. больше по теме Бузова опять забыла юбку: на Муз-ТВ певица выступила в бодиЗвезда «Дома-2» смогла затмить даже свадебный образ Собчак.

Кстати, недавно во время гастролей певица получила еще один подарок. Жители Якутска презентовали Ольге настоящую бриллиантовую корону. Так что если с образом темной колдуньи ничего не выйдет, Бузова всегда сможет попробовать себя в роли злой королевы.