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«Наша Малефестина»: Бузова оконфузилась с подарком от поклонника 

Teleprogramma.pro + ещё 6 5 часов назад
«Наша Малефестина»: Бузова оконфузилась с подарком от поклонника
Фото: Teleprogramma.pro
Ольга Бузова получила неожиданный подарок от поклонника. Один из ее фанатов обработал в «фотошопе» постер фильма «Малефисента 2», подставив вместо лица Анджелины Джоли лицо российской певицы.
Звезда опубликовала коллаж на своей странице в Instagram, пожелав всем подписчикам плодотворной надели. Также она хотела спросить, нравится ли она им в образе темной феи из диснеевской сказки, вот только имя героини нового фильма попутала и написала: «Малефестина».
Поклонники, конечно, не обошли вниманием ошибку Ольги, но все равно оставили ей множество комплиментов в комментариях. «Наша Малефестина», — теперь называют Бузову ее фанаты. больше по теме Бузова опять забыла юбку: на Муз-ТВ певица выступила в бодиЗвезда «Дома-2» смогла затмить даже свадебный образ Собчак.
Кстати, недавно во время гастролей певица получила еще один подарок. Жители Якутска презентовали Ольге настоящую бриллиантовую корону. Так что если с образом темной колдуньи ничего не выйдет, Бузова всегда сможет попробовать себя в роли злой королевы.
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Теги:
Другое , Анджелина Джоли , Ольга Бузова
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