Ким Кардашьян снова борется с лишним весом

Известная модель Ким Кардашьян после рождения дочери поправилась уже во второй раз и теперь дала себе обещание к 40-летию скинуть лишние 8 кг. Понятно, ведь ее отточенная фигура принесла ей миллионы в модельном бизнесе, не говоря уже об Инстаграм. Как уже рассказывали корреспонденты ИА «Экспресс-Новости», первый раз звезда реалити-шоу быстро привела свою фигуру в порядок и на время оставалась стройной, но, видимо, дала себе слабинку, быстро набрав ненавистные 8 кг. Вот что бывает, если не прислушиваться к советам личного диетолога. Просто похудеть — это полдела, главное — не потерять полученный результат.

Когда модель в очередной раз встала на весы, ее охватил ужас: стрелка вопреки ее желаниям поползла вверх. Тогда она поделилась со своими подписчиками и пожаловалась, что зачастую мы не контролируем себя и кушаем разные вкусности, вот она и поплатилась своей фигурой. Но Ким не собиралась пускать все на самотек, это не в ее характере, и взяла себя в руки. Модель приняла решение: если одного занятия в спортзале мало, значит, нужно добавить еще одно. Кроме этого, перед ужином еще добавить тренировку, чего до этого ей не практиковалось.

Однако не все так просто, как кажется. Совсем неслучайно в 2018 году в Сеть вылилась информация о том, что модель быстро восстановила фигуру благодаря мастерству умелого пластического хирурга, благо средств у нее больше, чем достаточно. Такая процедура позволяет компенсировать жир в недостающих частях тела посредством забора излишек с проблемных зон. Похоже, что ее фигура стремится к прошлому состоянию накапливания жира. Многие считают, что если Ким потерпит фиаско в борьбе с целлюлитом до своего 40-летия, как обещала, то, вполне возможно, воспользуется пластикой еще раз.

Сжигание лишних килограммов изнурительными тренировками в спортзале может спровоцировать у модели обострение артрита. Про свои проблемы с суставами Ким не раз делилась с подписчиками в Инстаграме, да к тому же ее мучает псориаз, который достался по наследственной линии. Ей и так приходится соблюдать особую диету для уменьшения высыпаний на коже, а если еще доб