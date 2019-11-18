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Королевский фотограф раскрыл лучшие три фотографии Меган Маркл и принца Гарри 

Журнал ОК! + ещё 5 7 часов назад
Королевский фотограф раскрыл лучшие три фотографии Меган Маркл и принца Гарри
Фото: Журнал ОК!
Королевский фотограф Самир Хуссейн показал лучшие три снимка Меган Маркл и принца Гарри, и все эти фотографии были сделаны в 2019 году. Поводов для того, чтобы сделать снимки, — было немало. Во-первых, в жизни герцогов Сассекских случилось одно из главных событий — рождение ребенка (6 мая). А 19-го пара отметила годовщину свадьбы. Кроме того, Меган и Гарри совершили несколько заграничных туров в этом году. Будучи беременной, герцогиня Сассекская посетила с мужем Марокко, а с малышом Арчи королевская пара посетила страны Южной Африки. Также фотограф запечатлел Меган и Гарри на различных мероприятиях государственной важности и на встречах, связанных с их благотворительной деятельностью. Первым снимком, отмеченным фотографом, как лучший, стало фото герцогов Сассекских во время их визита в Марокко. Меган положила голову на плечо мужу, в то время как он смотрел на нее и улыбался.
Следующий «лучший» снимок был сделан Самиром спустя пару недель после рождения у Меган и Гарри Арчи. Герцогиня сопроводила мужа на параде в честь дня рождения королевы — Trooping The Colour. «То, что оба посмотрели в моем направлении, а Меган помахала рукой, — сделало это фото», — рассказал фотограф.
Третий «лучший» снимок, по мнению Самира Хуссейна, был сделан в Ньянге, городе в Кейптауне, 23 сентября. «Это очень необычная фотография, потому что на ней королевские особы раскрываются и танцуют с местными жителями, полностью наслаждаясь моментом», — отметил Самир.
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