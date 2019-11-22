Билан проиграл школьнику на интеллектуальном шоу

Дима Билан проиграл первокласснику на интеллектуальном шоу

Дима Билан проиграл первокласснику Мирону на интеллектуальном YouTube-шоу блогера Иды Галич "1-11", в котором звезды соревнуются с учениками младших и старших классов, отвечая на вопросы школьной программы.

Музыкант не справился с заданием, в котором надо было указать, внутри каких из трех геометрических фигур находится звездочка.

"Первоклассник раскатал Диму Билана",

— объявила результаты первого этапа ведущая.

По итогам 11 раундов школьники одержали победу над популярным исполнителем с результатом 5:6, несмотря на то, что на последний вопрос, касающийся литературы, Билан ответил правильно.