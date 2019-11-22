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Дима Билан проиграл первокласснику на интеллектуальном шоу 

РИА Новости + ещё 4 6 часов назад
Билан проиграл школьнику на интеллектуальном шоу
Фото: Вести Подмосковья
Дима Билан проиграл первокласснику Мирону на интеллектуальном YouTube-шоу блогера Иды Галич "1-11", в котором звезды соревнуются с учениками младших и старших классов, отвечая на вопросы школьной программы.
Музыкант не справился с заданием, в котором надо было указать, внутри каких из трех геометрических фигур находится звездочка.
"Первоклассник раскатал Диму Билана",
— объявила результаты первого этапа ведущая.
По итогам 11 раундов школьники одержали победу над популярным исполнителем с результатом 5:6, несмотря на то, что на последний вопрос, касающийся литературы, Билан ответил правильно.
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Теги:
Другое , Дима Билан
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