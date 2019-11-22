«Гребет не туда»: Сябитова выразила недовольство новым мужем Собчак

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Кроме того, Сябитова посоветовала Ксении подумать о своих близких, в первую очередь сыне Платоне. Соведущая Ларисы Гузеевой не исключает вероятность того, что мальчик вполне может предъявить звездной маме претензии, указав на недопустимое поведение, когда подрастет.

«Думаю, что дом престарелых, пусть и комфортабельный, ей обеспечен», — отметила Сябитова в интервью «Собеседник».

Телесваха критически высказалась и о нынешнем возлюбленном Собчак режиссере Константине Богомолове . По мнению Сябитовой, экс-супруга Максима Виторгана нуждается в другом мужчине, который смог бы «промыть ей мозги» и поставить на место.

«Умная, талантливая, а гребет не туда и не с теми», — добавила телеведущая.