«Гребет не туда»: Сябитова выразила недовольство новым мужем Собчак 

Соведущая Ларисы Гузеевой в программе «Давай поженимся!» на Первом канале то и дело публикует в Instagram советы, адресованные одиноким женщинам. Однако на этот раз телесваха решила высказаться по поводу замужества Ксении Собчак. В недавнем интервью Роза Сябитова поделилась мнением о том, что экс-возлюбленная Максима Виторгана превратила свою свадьбу в обычное представление. А этого, по мнению телеведущей, никак нельзя было допускать. Ведь свадьба — это особый ритуал, а не «гавайская вечеринка», сетует Роза Раифовна.
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Кроме того, Сябитова посоветовала Ксении подумать о своих близких, в первую очередь сыне Платоне. Соведущая Ларисы Гузеевой не исключает вероятность того, что мальчик вполне может предъявить звездной маме претензии, указав на недопустимое поведение, когда подрастет.
«Думаю, что дом престарелых, пусть и комфортабельный, ей обеспечен», — отметила Сябитова в интервью «Собеседник».
Телесваха критически высказалась и о нынешнем возлюбленном Собчак режиссере Константине Богомолове. По мнению Сябитовой, экс-супруга Максима Виторгана нуждается в другом мужчине, который смог бы «промыть ей мозги» и поставить на место.
«Умная, талантливая, а гребет не туда и не с теми», — добавила телеведущая.
Напомним, что в отношениях с Максимом Виторганом Ксения Собчак родила сына Платона, малышу исполнилось три годика. По настоянию звездной мамы, ее наследник вместе с носителем языка учит китайский, как и дочка Татьяны Навки — Надежда.