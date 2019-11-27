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Енот поселился в вентиляции жилого дома в Воркуте 

Москва24 + ещё 5 4 часа назад
Енот поселился в вентиляции жилого дома в Воркуте
Фото: Москва24
В Воркуте в вентиляционной шахте поселился енот. Жильцы дома рассказали, что зверю удалось сбежать от хозяина. А вкусив вольной жизни, возвращаться животное не спешит.
Жильцы волнуются, что енот заблудится в лабиринтах и погибнет. А потому регулярно пытаются его выманить из убежища всякими угощениями. Всего лишь за неделю тот успел знатно растолстеть и в вентиляционное отверстие не пролезает.
Ранее Енот Зорро из контактного зоопарка в Екатеринбурге стал донором крови для своего собрата Ракеты. По словам зоотехника зоопарка Василисы Валовой, питомцу понадобилось переливание крови из-за осложнений после вирусной инфекции. У него на фоне этой болезни развилась анемия.
По ее словам, после ряда процедур у здорового енота взяли 100 миллилитров крови, уточнив, что была взята допустимая мера для животных. Она отметила, что Зорро во время процедуры вел себя спокойно, без агрессии.
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