Покрас Лампас покрыл росписью фасад лондонского универмага

ЛОНДОН, 29 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев Юрий Михайленко /. Российский художник-каллиграфист Покрас Лампас покрыл росписью фасад лондонского магазина Dover street market ("Доувер стрит маркет"). Об этом он сообщил в пятницу на своей странице в «Инстаграме».

"Не пропустите — инсталляция находится в самом центре", — написал художник, указав адрес магазина на улице Хеймаркет, известной своими театрами и ресторанами. Ранее в интервью ТАСС он рассказал, что проект стал итогом сотрудничества с Рей Кавакубо — художником и дизайнером японского бренда Comme des garсons ("Ком де гарсон"), который владеет международной сетью магазинов модной одежды.

Принты с рисунками Покраса Лампаса на черном фоне закреплены на массивных щитах из ДСП, которыми закрыты витрины магазина. Рядом выстроилась очередь желающих попасть внутрь, передает корр. ТАСС с места событий. Многие останавливаются, чтобы сфотографироваться с инсталляцией.

Арсений Пыженков , в 2017 году официально изменивший имя на Покрас Лампас, родился в 1991 году в Калининграде Московской области (в 1996 году переименован в Королев). Он является основателем каллиграфутуризма — направления в искусстве на основе каллиграфии и граффити.

Художник работает с собственным алфавитом, в котором сочетаются элементы стрит-арта, дизайна, типографики и каллиграфии различных культур, создает масштабные каллиграфические композиции в городской среде и интерьере, экспериментируя с формами и возможностями шрифтов.

За последние годы Покрас Лампас стал участником многих стрит-арт проектов, персональных и групповых выставок в России, Франции, Германии, Италии, Португалии, Китае, Южной Корее и ОАЭ.