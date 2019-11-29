Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Разводы, которые обошлись звездам слишком дорого
Разводы, которые обошлись звездам слишком дорого
Звёзды
Как визуализировать желания, чтобы они сбывались
Как визуализировать желания, чтобы они сбывались
Психология
В чем плюсы родов после 30 лет: мнение врачей
В чем плюсы родов после 30 лет: мнение врачей
Дети
Как не разориться перед Новым годом
Как не разориться перед Новым годом
Дом и сад

Покрас Лампас покрыл росписью фасад лондонского универмага 

ТАСС + ещё 1 4 часа назад
ЛОНДОН, 29 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Юрий Михайленко/. Российский художник-каллиграфист Покрас Лампас покрыл росписью фасад лондонского магазина Dover street market ("Доувер стрит маркет"). Об этом он сообщил в пятницу на своей странице в «Инстаграме».
"Не пропустите — инсталляция находится в самом центре", — написал художник, указав адрес магазина на улице Хеймаркет, известной своими театрами и ресторанами. Ранее в интервью ТАСС он рассказал, что проект стал итогом сотрудничества с Рей Кавакубо — художником и дизайнером японского бренда Comme des garсons ("Ком де гарсон"), который владеет международной сетью магазинов модной одежды.
Принты с рисунками Покраса Лампаса на черном фоне закреплены на массивных щитах из ДСП, которыми закрыты витрины магазина. Рядом выстроилась очередь желающих попасть внутрь, передает корр. ТАСС с места событий. Многие останавливаются, чтобы сфотографироваться с инсталляцией.
Арсений Пыженков, в 2017 году официально изменивший имя на Покрас Лампас, родился в 1991 году в Калининграде Московской области (в 1996 году переименован в Королев). Он является основателем каллиграфутуризма — направления в искусстве на основе каллиграфии и граффити.
Художник работает с собственным алфавитом, в котором сочетаются элементы стрит-арта, дизайна, типографики и каллиграфии различных культур, создает масштабные каллиграфические композиции в городской среде и интерьере, экспериментируя с формами и возможностями шрифтов.
За последние годы Покрас Лампас стал участником многих стрит-арт проектов, персональных и групповых выставок в России, Франции, Германии, Италии, Португалии, Китае, Южной Корее и ОАЭ.
Видео дня. Как выглядели звезды, пока не побрились налысо
ТАСС: последние новости
Все мы здесь не в своем уме: тест по сказкам Льюиса Кэролла Все мы здесь не в своем уме: тест по сказкам Льюиса Кэролла Xinhua Silk Road: Yili Jinlingguan удостоен британской международной премии за инновации Xinhua Silk Road: Yili Jinlingguan удостоен британской международной премии за инновации Фестиваль "НАШЕСТВИЕ" помогает детям Тверской области Фестиваль "НАШЕСТВИЕ" помогает детям Тверской области
Женский форум 
Теги:
Другое , Юрий Михайленко , Арсений Пыженков , Илья Дмитрячев , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разводы, которые обошлись звездам слишком дорого
Разводы, которые обошлись звездам слишком дорого
Как визуализировать желания, чтобы они сбывались
Как визуализировать желания, чтобы они сбывались
В чем плюсы родов после 30 лет: мнение врачей
В чем плюсы родов после 30 лет: мнение врачей
Как не разориться перед Новым годом
Как не разориться перед Новым годом 1
Врач рассказал о неожиданной пользе секса
Врач рассказал о неожиданной пользе секса 2
Видео
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
04:47
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
Звёзды
«У народа одно желание: пнуть»
00:37
«У народа одно желание: пнуть»
Звёзды
Эксперты выяснили, сколько секса нужно людям
12:42