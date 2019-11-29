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Михалков не видит препятствий для регистрации образа Никиты Бесогона как бренда 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков планирует зарегистрировать и использовать образ Никиты Бесогона в качестве бренда своей программы и всего, что с ней связано, и не видит никаких препятствий для этого.
"Для сведения интересующихся: Никита Бесогон — это мифологический образ, никогда не являвшийся реальным святым для Русской православной церкви. Поэтому мы не видим никаких препятствий, чтобы использовать и регистрировать его изображение в качестве бренда нашей программы и всего того, что с ней связано", — сказал режиссер, чьи слова передали ТАСС в пятницу в его пресс-службе.
Михалков также заявил, что уже привык к искажению фактов в СМИ. «Всем тем, кто внедряется в теологические выяснения и споры, неплохо было бы прежде кое-что узнать и почитать на данную тему», — добавил он.
Ранее телеграм-канал Mash написал, что Михалков судится с Роспатентом из-за отказа ведомства зарегистрировать имя святого Никиты Бесогона (такое название, в частности, носит программа режиссера) в качестве товарного знака. В картотеке дел, которые рассматривает суд по интеллектуальным правам, имеется иск, поданный ООО «Бесогон» к Роспатенту в июле. В пресс-службе Михалкова подтвердили информацию об иске.
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Теги:
Другое , Никита Михалков , Роспатент , РПЦ , ИТАР-ТАСС
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