Михалков не видит препятствий для регистрации образа Никиты Бесогона как бренда

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков планирует зарегистрировать и использовать образ Никиты Бесогона в качестве бренда своей программы и всего, что с ней связано, и не видит никаких препятствий для этого.

"Для сведения интересующихся: Никита Бесогон — это мифологический образ, никогда не являвшийся реальным святым для Русской православной церкви . Поэтому мы не видим никаких препятствий, чтобы использовать и регистрировать его изображение в качестве бренда нашей программы и всего того, что с ней связано", — сказал режиссер, чьи слова передали ТАСС в пятницу в его пресс-службе.

Михалков также заявил, что уже привык к искажению фактов в СМИ. «Всем тем, кто внедряется в теологические выяснения и споры, неплохо было бы прежде кое-что узнать и почитать на данную тему», — добавил он.