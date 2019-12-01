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Видео: Бультерьер растерзал школьницу на глазах у матери в Саратове 

Экспресс газета + ещё 2 8 часов назад
Видео: Бультерьер растерзал школьницу на глазах у матери в Саратове
Фото: Экспресс газета
Совершенно жуткий случай произошел в Саратове. В Заводском районе города на улице Пономарева оставленный хозяином без присмотра бультерьер забежал в супермаркет «Магнит» и напал на маленькую девочку. Сегодня, 1 декабря, о произошедшем рассказала мать пострадавшей школьницы Кадрия Загорская в группе «Саратов онлайн» в социальной сети «ВКонтакте». Она также опубликовала ролик, записанный видеорегистратором автомобиля.
«Собака накинулась и покусала меня и моего ребенка, а также людей, которые помогали нам, хозяин ничего не предпринял и скрылся», — рассказала Загорская.
Как следует из видео, мужчина оставил бультерьера без поводка и намордника у входа в магазин. Оставшись одна, псина начала метаться и пытаться попасть в супермаркет. Животное пропустила женщина с ребенком. Собака ответила даме черной неблагодарностью и набросилась на малышку. Прибывшие на вызов полицейские не стали ничего делать.
«Хозяин пропал, собаку никуда не забрали, она так и бегает по улице», — рассказала свидетельница произошедшего. Запись вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Многие вступились за собаку, отметив, что вина за произошедшее лежит на хозяине.
«Вы думаете, что виновата собака?! Виновата в том, что идиот-хозяин бросил ее у дверей без намордника, не привязав. Естественно, она нервничает, а потом, попав в тамбур магазина, в замкнутое пространство, от страха начинает проявлять агрессию. Виноват только хозяин. Собака вела себя, как и должна была в такой ситуации», — отметил один из комментаторов.
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Теги:
Другое , "Магнит"
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