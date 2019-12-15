Кто делает из Бабкиной пластмассового младенца?

Якобы не по годам молодая и нереально красивая. А ведь Надежда Георгиевна — бабушка. Блогер Елена Миро в своей колонке назвала Бабкину «пластмассовым младенцем» и «куклой». Между прочим, Надежда Георгиевна реагирует на это с улыбкой и говорит: «А я люблю кукол и коллекционирую их». «ЭГ» пытается выяснить — что стоит за фантастической молодостью певицы? Кто делает из нее «куклу»? Каким образом появляются в интернете фотографии неприлично молодой Бабкиной?

В театре «Русская песня» рассказали механизм публикаций всех фотографий с Надежда Георгиевной в социальных сетях:

— Надежда Георгиевна фотографируется на мобильный телефон и все фото отправляет своим администраторам. Они их обрабатывают и на свое усмотрение размещают в социальных сетях. Им хочется, чтобы Надежда Георгиевна похвалила их работу. Думают, чем более молодое лицо, тем они получат больше бонусов, — рассказали сотрудники театра.