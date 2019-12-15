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Кто делает из Бабкиной пластмассового младенца? 

Экспресс газета 13 часов назад
Кто делает из Бабкиной пластмассового младенца?
Фото: Экспресс газета
Якобы не по годам молодая и нереально красивая. А ведь Надежда Георгиевна — бабушка. Блогер Елена Миро в своей колонке назвала Бабкину «пластмассовым младенцем» и «куклой». Между прочим, Надежда Георгиевна реагирует на это с улыбкой и говорит: «А я люблю кукол и коллекционирую их». «ЭГ» пытается выяснить — что стоит за фантастической молодостью певицы? Кто делает из нее «куклу»? Каким образом появляются в интернете фотографии неприлично молодой Бабкиной?
В театре «Русская песня» рассказали механизм публикаций всех фотографий с Надежда Георгиевной в социальных сетях:
— Надежда Георгиевна фотографируется на мобильный телефон и все фото отправляет своим администраторам. Они их обрабатывают и на свое усмотрение размещают в социальных сетях. Им хочется, чтобы Надежда Георгиевна похвалила их работу. Думают, чем более молодое лицо, тем они получат больше бонусов, — рассказали сотрудники театра.
Кстати, после критики фото Бабкиной в красном платье 10 декабря появились в сети фото в черном платье, вместе с Иваном Ургантом на записи его передачи. На них Бабкина с умеренным фотошопом. Зато Ургант получился на этих снимках прямо как мальчик.
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Теги:
Другое , Иван Ургант
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