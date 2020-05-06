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7 хитростей на кухне, которые выручат любую хозяйку 

SM News и ещё 13 6 мая 2020
7 хитростей на кухне, которые выручат любую хозяйку
Фото: SM News
Как спасти пересоленный суп Если вы пересолили второе блюдо, это не беда. Ситуацию можно исправить, положив сырую картофелину и проварив её несколько минут. Она впитает в себя излишки соли, и блюдо не будет испорчено.
[caption id="attachment_1632362" align="alignnone" width="981"] Фото M.123ru.net [/caption]
Что можно сделать, если рис пригорел
Если рис немного пригорел снизу кастрюли, это не повод выбрасывать всю порцию. Положите в кастрюлю белый хлеб, он впитает неприятный вкус, и не пострадавшая часть будет спасена.
[caption id="attachment_1632374" align="alignnone" width="978"] Фото moreprodukt.info [/caption]
Как раскрыть все зёрна кукурузы для попкорна
Иногда при приготовлении домашнего попкорна, некоторые зёрна остаются нераскрытыми. Чтобы больше зёрен раскрылись, нужно замочить их перед тем, как готовить, так они раскроются намного лучше.
[caption id="attachment_1632381" align="alignnone" width="1005"] Фото Syl.ru [/caption]
Как уберечь картофель от прорастания
Неприятно, когда запасы картофеля прорастают. Чтобы избежать этой неприятности, положите к картофелю яблоко. Оно замедлит прорастание.
[caption id="attachment_1632394" align="alignnone" width="785"] Фото Sterhluki.ru [/caption]
Как быстро разморозить мясо
Просто залейте мясо столовым уксусом. Он ускорит процесс разморозки и сделает мясо мягким. Перед тем, как начать готовить, ополосните мясо водой.
[caption id="attachment_1632416" align="alignnone" width="633"] Фото Tvoykrem.ru [/caption]
Как удалить из блюда излишки жира
Если суп или жаркое получились очень жирными, можно опустить в кастрюлю пару кубиков льда, завёрнутых в полотенце, и лёд притянет к себе лишнее.
[caption id="attachment_1632430" align="alignnone" width="833"] Фото Uborka-52.ru [/caption]
ᅠКак сделать соус гуще
Если соус получился чересчур жидким, можно исправить это, опустив в него сухое тесто для лазаньи. Оно уберёт излишки жидкости и соус будет гуще.
[caption id="attachment_1632439" align="alignnone" width="975"] Фото Attuale.ru [/caption]
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