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Какое наказание может грозить СМИ, которые оклеветали сына Рудковской и Плющенко 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Какое наказание может грозить СМИ, которые оклеветали сына Рудковской и Плющенко
Фото: Teleprogramma.pro
«Ярким, талантливым детям достается больше всего: как побед, так зависти и клеветы» — написала певица Валерия в своем Instagram-аккаунте. Звезда посвятила публикацию семилетнему Саше Плющенко и его родителям, и выразила слова поддержки.
Дело в том, что в первые дни мая семья Яны Рудковской и Евгения Плющенко оказалась в центре скандала. Героем неприятной истории стал именно их наследник Саша, или Гном Гномыч, как ласково его называют родители.
Один из новостных порталов опубликовал статью о том, что у Саши Плющенко якобы не все в порядке со здоровьем. Журналисты даже указали так называемый «диагноз», при этом доказательств никаких не привели.
Увидев материал, Рудковская пришла в ярость и заявила о том, что намерена наказать за клевету обидчиков.
Яну Рудковскую и ее семью поддержали многие звезды — Дима Билан, Филипп Киркоров, Татьяна Навка, Наталья Водянова — знаменитости открыто ужаснулись тому, что написали журналисты.
больше по теме«Я знаю, какой Саша»: вслед за Водяновой Рудковскую и ее сына поддержал Филипп КиркоровМать Саши Плющенко намерена судиться с изданием, разместившим материал о его «ненормальности».
Журналисты Teleprogramma.pro попросили адвоката Яны Рудковской Александра Добровинского рассказать, как будут развиваться события в семье известного продюсера. Александр Добровинский: «Нет никакого диагноза»
— Александр Андреевич, на каком этапе сейчас дело Яны Рудковской против СМИ?
— Инсинуации, которые были сделаны, подпадают под две статьи уголовного кодекса. Первая — это «Клевета», а вторая — «Вмешательство в личную жизнь». То есть речь идет о заявлении в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела на основании статей 128 и 137 статей по факту публикации.
Следствие установит — кто прав, кто виноват, и кто будет нести ответственность.
— Была информация о том, что в скандальной публикации разглашены сведения, представляющие собой врачебную тайну.
— Нет, никаких диагнозов и не было никогда у маленького Саши. Мальчик абсолютно здоров, он великолепно развивается, умен и физически развит.
— Изначально речь шла об иске в суд о защите чести и достоинства. Почему отказались от него?
— Если подать в суд, надо найти первоисточник. Источник — какая-то дама или кто-то еще. Уголовное дело намного интереснее в данном случае. Пересмотреть законодательство о СМИКроме того, Добровинский считает, что ситуация, с которой столкнулась семья Яны Рудковской, — это повод задуматься над тем, чтобы пересмотреть законодательство о СМИ. И звездный адвокат намерен выйти с инициативой к депутатам Госдумы РФ о том, чтобы внести изменения в документ.
— Я считаю, что все СМИ, которые тиражируют ложную информацию, должны отвечать наравне с первоисточником. Чего сегодня нет: по сути можно сослаться на условную газету «Таежный лубок» и все. Все остальные СМИ не несут никакую ответственность за перепечатки. Я надеюсь, что депутаты Госдумы меня услышат.
И вторая вещь, которая очень важна — это то, что СМИ должны упоминать несовершеннолетнего только с согласия родителей. Потому что слишком легко взять и выбрать себе мишенью самого беззащитного гражданина, который у нас есть, — ребенка. Тимур Маршани: «Рудковская абсолютно права»Другой звездный адвокат Тимур Маршани уверен, что Яна Рудковская может взыскать компенсацию за моральный вред и нравственные страдания, полученные ею из-за опубликованного материала. Поскольку налицо недостоверные сведения, которые не проверены.
«СМИ не могут использовать анонимный источник распространения информации и должны проверять сведения. И Яна Рудковская абсолютно права в своих намерениях защищаться правовым путем.
В силу статьи 151 «О компенсации возможного морального вреда», а также в соответствии со статьей 152 «О защите чести и достоинства» Гражданского кодекса РФ продюсер может обратиться с требованиями о публикации опровержения и исключения из медийных источников сведений, содержащих недостоверную информацию в отношении своего сына.
Кроме того, еще потребовать компенсацию морального вреда. И ее требования будут удовлетворены абсолютно точно».
Справка Teleprogramma.pro: Тимур Маршани — адвокат с 15-летним стажем, осуществляющий защиту интересов клиентов по гражданским и уголовным делам в судах общей юрисдикции. Выступает в качестве эксперта по юридической тематике в средствах массовой информации различного профиля.
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