Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анна Седокова продемонстрировала фигуру в джинсах после месяца обжорства на карантине 

Teleprogramma.pro и ещё 1 3 часа назад
Анна Седокова продемонстрировала фигуру в джинсах после месяца обжорства на карантине
Фото: Teleprogramma.pro
Анна Седокова не скрывает, что карантин дается ей не легко. Она не так давно живет вместе со своим возлюбленным баскетболистом Янисом Тиммой. Певица признавалась, что спортсмен увлекся компьютерными играми. Сама она тоже расслабилась и даже стала ходить дома без макияжа и в растянутой майке, но потом девушка взяла себя в руки. Артистка создала свою линейку домашней одежды, чтобы не только она, то и другие женщины могли быть красивыми в самоизоляции.
больше по теме «Это уже ни в какие ворота»: полуголая Седокова сняла себя с молодым возлюбленнымПевица удивила поклонников откровенным фото на карантине.
После третьих родов в 2017 году Анна стала пытаться вернуться в форму, но избавиться от лишнего веса оказалось сложно. Поклонники заверяли, что пышные формы невероятно сильно идут певице. Но на карантине, по словам девушки, на нее напало обжорство. Как следствием, она еще сильнее поправилась. В соцсети артистка опубликовала фото, на котором позирует в джинсах с высокой талией и футболке с принтом. Наряд подчеркнул ее формы. «Самое главное после месяца обжорства я наконец-то поняла, что не в еде счастье и научилась контролировать свое питание», — отметила звезда. «Оказалось — это не так сложно. Ты просто живешь с мыслью о вкусном обеде», — добавила она.
По словам Седоковой, она также учится финансовой грамотности и больше не тратить деньги бессмысленно. «Я приучаю себя опять планировать и мечтать. А это два самых главных двигателя любого человека!» — считает девушка. Она пояснила, что пытается спасти свой бренд одежды в кризис. Певица подчеркнула, что ей удалось сохранить рабочие места. «И мы даже ищем швей, фабрики, новых поставщиков и конструкторов», — поделилась Анна.
Также девушка рассказала, что вновь пишет музыку и ждет возвращения на сцену. Поклонники поддержали звезду. Многие признались, что не только дня нее карантин стал испытанием.
Видео дня. Почему давно не видно певицу Линду
Teleprogramma.pro: последние новости
Дочь Михаила Задорнова прикрылась гитарой на откровенном снимке в соцсетях Дочь Михаила Задорнова прикрылась гитарой на откровенном снимке в соцсетях «Почувствовала себя бабушкой»: Бородина капитулировала в словесном баттле с юным героем «Дома–2» «Почувствовала себя бабушкой»: Бородина капитулировала в словесном баттле с юным героем «Дома–2» Милла Йовович привела в восторг поклонников чтением «Мухи-Цокотухи» на русском языке Милла Йовович привела в восторг поклонников чтением «Мухи-Цокотухи» на русском языке
Женский форум
Другое , Анна Седокова , Янис Тимма
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
6 самых популярных мифов о еде и питании
6 самых популярных мифов о еде и питании
Горячая медсестра, к которой мечтают попасть мужчины
Горячая медсестра, к которой мечтают попасть мужчины
Цветы, которые можно есть
Цветы, которые можно есть
Марию Погребняк затравили за фото с лопатой
Марию Погребняк затравили за фото с лопатой
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
В Москве предлагают стричься в такси
00:43
В Москве предлагают стричься в такси
Красота
Как заставить мышцы удерживать овал лица
04:52
Как заставить мышцы удерживать овал лица
Красота
Как можно купить неправильную соль
02:27
Как можно купить неправильную соль
Еда
Что делать с шевелюрой на самоизоляции
01:42
Что делать с шевелюрой на самоизоляции
Карантин Красота
Как отчистить сковороду от застарелого нагара
03:14
Как отчистить сковороду от застарелого нагара
Дом и сад
Сколько можно хранить гречку дома
02:28
Сколько можно хранить гречку дома
Еда
Кто из звезд скрывает свои настоящие фамилии
00:20
Кто из звезд скрывает свои настоящие фамилии
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение