Как армейские привычки помогут пережить самоизоляцию 

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Дисциплина и порядок помогут пережить самоизоляцию и организовать ее с наибольшей эффективностью, рассказала в интервью

радио

Sputnik

кризисный клинический психолог Мария Медведева.

В состоянии неопределенности и стресса, в котором мы сейчас находимся, четкая, как в армии, организация дня и выполнение поставленных заданий, могут стать нашими помощниками, стержнем, на который мы сможем опереться. Какие армейские методы поддержания дисциплины могут пригодиться во время режима самоизоляции, рассказала в интервью

радио

Sputnik

кризисный клинический психолог Мария Медведева.

"Важный момент — просыпаться и ложиться в одно и то же время. Утреннее валяние в кровати расхолаживает на целый день и даже может влиять на настроение. Если у нас есть задача встать, одеться, собраться за условные 15 минут, нам намного проще взбодрится и начать свой день в приподнятом состоянии. Сейчас многие засиживаются допоздна, а это плохо, потому что с 12 до 4 часов ночи в нашем организме вырабатывается мелатонин, гормон, который помогает нам восстанавливаться во время сна, который омолаживает наш организм, усиливает наш иммунитет, что важно в текущей ситуации", — сказала кризисный клинический психолог.

Свой день нужно расписать, сделать максимальный распорядок дня.

"Запишите не только важные дела, но и отдых. Если у вас есть два-три часа свободного времени, составьте себе программу, что вы будете делать. Пусть это будет разбор фотографий или выбор фильма на завтра, но должен быть план. Тогда у вас не будет времени волноваться и тревожиться", — считает Мария Медведева.

В армии каждому дню недели соответствует определенное занятие. Это тоже может быть интересно в обычной жизни.

"Например, понедельник — командирский день. Назначайте в семье командира на текущую неделю, все будут его слушаться, он будет ответственный за важные решения и будет распределять обязанности для каждого члена семьи. Среда — день радиационной, химической и биологической защиты, когда необходимо с собой носить противогаз и защитный костюм. Пусть среда будет днем наведения порядка в своем гардеробе, днем проверки, все ли средства защиты в текущей ситуации у вас в наличии. Суббота — парко-хозяйственный: это может быть день генеральной уборки", — советует кризисный клинический психолог.

Мария Медведева отметила, что не надо бояться нарушать режим дня и распорядок, который вы сами себе напишете. Порядок и дисциплина не должны быть еще одним ограничением, это лишь организация нашего времени, которая должна вам помогать.