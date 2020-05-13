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Как армейские привычки помогут пережить самоизоляцию 

РИА Новости и ещё 1 5 часов назад
Как армейские привычки помогут пережить самоизоляцию
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Дисциплина и порядок помогут пережить самоизоляцию и организовать ее с наибольшей эффективностью, рассказала в интервью
радио
Sputnik
кризисный клинический психолог Мария Медведева.
В состоянии неопределенности и стресса, в котором мы сейчас находимся, четкая, как в армии, организация дня и выполнение поставленных заданий, могут стать нашими помощниками, стержнем, на который мы сможем опереться. Какие армейские методы поддержания дисциплины могут пригодиться во время режима самоизоляции, рассказала в интервью
радио
Sputnik
кризисный клинический психолог Мария Медведева.
"Важный момент — просыпаться и ложиться в одно и то же время. Утреннее валяние в кровати расхолаживает на целый день и даже может влиять на настроение. Если у нас есть задача встать, одеться, собраться за условные 15 минут, нам намного проще взбодрится и начать свой день в приподнятом состоянии. Сейчас многие засиживаются допоздна, а это плохо, потому что с 12 до 4 часов ночи в нашем организме вырабатывается мелатонин, гормон, который помогает нам восстанавливаться во время сна, который омолаживает наш организм, усиливает наш иммунитет, что важно в текущей ситуации", — сказала кризисный клинический психолог.
Свой день нужно расписать, сделать максимальный распорядок дня.
"Запишите не только важные дела, но и отдых. Если у вас есть два-три часа свободного времени, составьте себе программу, что вы будете делать. Пусть это будет разбор фотографий или выбор фильма на завтра, но должен быть план. Тогда у вас не будет времени волноваться и тревожиться", — считает Мария Медведева.
В армии каждому дню недели соответствует определенное занятие. Это тоже может быть интересно в обычной жизни.
"Например, понедельник — командирский день. Назначайте в семье командира на текущую неделю, все будут его слушаться, он будет ответственный за важные решения и будет распределять обязанности для каждого члена семьи. Среда — день радиационной, химической и биологической защиты, когда необходимо с собой носить противогаз и защитный костюм. Пусть среда будет днем наведения порядка в своем гардеробе, днем проверки, все ли средства защиты в текущей ситуации у вас в наличии. Суббота — парко-хозяйственный: это может быть день генеральной уборки", — советует кризисный клинический психолог.
Мария Медведева отметила, что не надо бояться нарушать режим дня и распорядок, который вы сами себе напишете. Порядок и дисциплина не должны быть еще одним ограничением, это лишь организация нашего времени, которая должна вам помогать.
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