Жених Бузовой показал татуировку с ее именем 

Жених российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян, показал татуировку с именем возлюбленной. Как сообщает StarHit, весь процесс он заснял на видео.

Татуировку 27-летний Манукян сделал после того, как было выполнено условие — его совместная фотография с Бузовой набрала два миллиона лайков.

В квартиру блогера приехал мастер, который по эскизу набил ему татуировку с изображением сердца и именем Оля. Во время работы над рисунком на теле он делился эмоциями от происходящего.

«Больно, на самом деле, жестко. Но мужик сказал — мужик сделал. Теперь у меня красуется сердце с любимой», — сообщил блогер. В Instagram-аккаунте Бузовой пока нет комментариев по поводу посвященной ей татуировки.

Ранее Манукян раскрыл детали отношений с ведущей. Он в том числе вспомнил об их знакомстве в Москве. По словам блогера, они признались друг другу в любви в процессе переписки во время съемок реалити-шоу «План Б». Возлюбленный не участвовал в проекте, поэтому в финале шоу Бузова отвергла всех кандидатов.

Позже, в конце января, Бузова согласилась стать женой Манукяна. Руки телеведущей он попросил во время вертолетной прогулки над островом Пхукет. В настоящее время пара живет вместе и периодически публикует общие фото в соцсетях.