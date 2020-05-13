Климова рассказала об интимных татуировках

Екатерина Климова рассказала, что каждая ее татуировка символизирует определенный этап ее жизни.

О рисунках на теле актриса поговорила с Борисом Корчевниковым в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». Климова продемонстрировала на ладони правой руки татуировку в виде сердечка. Актриса отметила, что неслучайно выбрала именно это место для тату. Рисунок изображен под большим пальцем правой руки. В хиромантии этот участок называется «холмом Венеры», который указывает на характер человека.

Артистка также рассказала, что на ступне левой ноги у нее есть татуировка в виде надписи, которая гласит: «Нет страха». Климова отметила, что все ее рисунки на теле символизируют определенный этап жизни или некую эмоцию. Первые татуировки Екатерина начала делать уже будучи в сознательном возрасте. Она сказала, что у нее на теле есть еще несколько.