Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Екатерина Климова рассказала о своих татуировках 

Russianshowbiz.info и ещё 3 16 часов назад
Климова рассказала об интимных татуировках
Фото: Russianshowbiz.info
Екатерина Климова рассказала, что каждая ее татуировка символизирует определенный этап ее жизни.
О рисунках на теле актриса поговорила с Борисом Корчевниковым в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». Климова продемонстрировала на ладони правой руки татуировку в виде сердечка. Актриса отметила, что неслучайно выбрала именно это место для тату. Рисунок изображен под большим пальцем правой руки. В хиромантии этот участок называется «холмом Венеры», который указывает на характер человека.
Артистка также рассказала, что на ступне левой ноги у нее есть татуировка в виде надписи, которая гласит: «Нет страха». Климова отметила, что все ее рисунки на теле символизируют определенный этап жизни или некую эмоцию. Первые татуировки Екатерина начала делать уже будучи в сознательном возрасте. Она сказала, что у нее на теле есть еще несколько.
Видео дня. Что съесть на завтрак, чтобы убрать отеки
Russianshowbiz.info: последние новости
Звезда «Полицейского с Рублевки» Стежко впервые стала матерью Звезда «Полицейского с Рублевки» Стежко впервые стала матерью Ольга Бузова отправилась к ветеранам с подарками в честь 9 мая Ольга Бузова отправилась к ветеранам с подарками в честь 9 мая Тренер Адель рассказал, как ей удалось похудеть Тренер Адель рассказал, как ей удалось похудеть
Другое , Екатерина Климова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель восхитила подписчиков фото без белья
Модель восхитила подписчиков фото без белья
Названа стоимость видео российских звезд
Названа стоимость видео российских звезд
Какую опасность таят в себе сахарозаменители
Какую опасность таят в себе сахарозаменители
Сколько денег потеряет Тодоренко из-за скандала
Сколько денег потеряет Тодоренко из-за скандала
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Какой антисептик подходит для обработки продуктов
05:51
Какой антисептик подходит для обработки продуктов
Карантин Еда
Почему пожилым надо есть меньше на карантине
03:05
Почему пожилым надо есть меньше на карантине
Еда Здоровье
Орбакайте поделилась редким фото младшего сына
03:22
Орбакайте поделилась редким фото младшего сына
Дети Звёзды
Что такое суперфуды и зачем их есть
01:52
Что такое суперфуды и зачем их есть
Еда Здоровье
Как снять кольцо с отекшего пальца
03:02
Как снять кольцо с отекшего пальца
Здоровье Дом и сад
Почему не работают шампуни от перхоти
06:05
Почему не работают шампуни от перхоти
Красота Здоровье
Как занять бабушек и дедушек на карантине
03:15
Как занять бабушек и дедушек на карантине
Карантин Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение