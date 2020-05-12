Они мешают нам жить: 5 пожирателей сексуальной энергии 

Я постоянно сталкиваюсь с ситуациями, когда человек очень старается построить отношения или карьеру, тратит титанические усилия, но это ни к чему не приводит.

В итоге мы выясняем, что поток сексуальной энергии что-то купирует: люди, вещи, мысленные заморочки. Это так называемые пожиратели сексуальной энергии, которые отбирают у нас тонны сил. Мы должны удалить их из своей жизни или хотя бы научиться от них дистанциироваться.

Психолог, поведенческий аналитик, нейропсихолог, лайф-коуч,

г. Екатеринбург

1. Ненужные вещи

Сексуальная энергия тесно связана с окружающим пространством. Мир вокруг нас должен быть чистым, опрятным и красивым. Оглянитесь: как выглядит ваш дом? Все ли вам в нем нравится?

Избавьтесь от вещей, с которыми вы не чувствуете эмоциональную связь. Это могут быть старые открытки, магниты на холодильнике и другие сувениры, ничего для нас не значащие или не приносящие радость. Они съедают сексуальную энергию, постоянно притягивая взгляд и уводя мысли в неправильном направлении.

2. Резкие запахи

Скопление пыли и неприятные запахи наполняют пространство отрицательной энергией, которая купирует наш сексуальный потенциал.

Очистите дом и наполните его расслабляющими ароматами. Успокаивающим эффектом наделены эфирные масла лаванды, иланг-иланга, бергамота, мелиссы, жасмина. Для достижения материального успеха в бизнесе и делах попробуйте смесь пачули и атласского кедра. Известными афродизиаками являются бергамот, гвоздика, иланг-иланг и мускат. Правильно подобранные ароматы усилят поток сексуальной энергии и направят его в нужное русло.

3. Тяжелая еда

Замечали, что после некоторых приемов пищи нас клонит в сон, снижается работоспособность и либидо? Во всем виноваты продукты, которые крадут нашу сексуальную энергию: индейка (!), сахар и сладости, жареная пища, мучное, алкоголь.

Выбирайте продукты, которые повышают сексуальную энергию. В первую очередь это источники железа (красное мясо, печень, какао и зеленые листовые овощи), витамина С (плоды смородины, шиповник, листья салата) и витаминов группы В (крупы). Чаще ешьте морепродукты — они содержат йод, цинк и фолиевую кислоту. Пища должна быть легкой и доставлять удовольствие.

4. Токсичные люди

Мы отдаем окружающим людям слишком многое: время, деньги, идеи. И если в ответ чувствуем себя опустошенными, скорее всего, мы имеем дело с похитителями энергии.

Пересмотрите свое окружение. Очистите переполненный ящик электронной почты и сотрите в телефоне контакты людей, которым вы больше никогда не позвоните. Если не можете разорвать токсичную связь (с родственником или начальником), сократите ваше общение и научитесь переключаться на позитив.

5. Свои же заморочки

80% времени мы живем умом и только 20% — чувствительностью. Эти проценты нужно поменять местами. Тогда мышление будет эффективным, а мысли структурированными. Развитая чувствительность усилит интуицию и откроет творческий и сексуальный потенциалы. Жить чувствами — значит быть спокойным, радостным и благодарным.

Не забывайте про 7-ми часовой сон, а лучше — займитесь медитацией: лягте на спину с закрытыми глазами, ладони направьте вверх, сконцентрируйтесь на дыхании и почувствуйте энергию внутри вас.

Чувствуете, что делаете все возможное, но стоите на месте?

Сексуальная энергия — это огромная духовная сила внутри нас, и важно научиться ей управлять. Если что-то мешает построить вам здоровую счастливую жизнь, достичь материального и семейного благополучия — расскажите мне о вашей ситуации. В инстаграм или на бесплатной консультации. Возможно, решение лежит на поверхности!

Ольга Чернова, @olixbasmaxx

Психолог, поведенческий аналитик, нейропсихолог, лайф-коуч,

г. Екатеринбург