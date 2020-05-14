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Эксперт: тошнота, рвота и диарея могут быть первыми симптомами коронавируса 

ТАСС и ещё 13 7 часов назад
Эксперт: тошнота, рвота и диарея могут быть первыми симптомами коронавируса
Фото: News.ru
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Первыми симптомами новой коронавирусной инфекции могут стать тошнота, рвота и диарея вместо высокой температуры и признаков ОРВИ. Однако не стоит сразу паниковать и ставить себе однозначный диагноз, следует вызвать врача и довериться специалисту, сообщила в четверг главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.
"Что можно сказать о клинических проявлениях — что начало этой инфекции не всегда может начинаться как ОРВИ
Иногда это просто общее недомогание и сухой кашель могут быть первыми симптомами заболевания и только потом лихорадки. Иногда потеря вкуса, обоняния, дискомфорт в животе, тошнота, рвота и диарея могут быть первыми симптомами. И конечно же, сегодня важно проводить не просто дифференциальную диагностику, но и четко понимать, что у нас любой пациент с каким-то чуть ослабевшим состоянием может подразумевать новую коронавирусную инфекцию", — сказала она в четверг на вебинаре, посвященном вопросам профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции.
При этом Малинникова отметила, что при наличии схожих симптомов не стоит сразу паниковать и ставить себе диагноз «новая коронавирусная инфекция», для этого нужен врач. «Именно для врачей мы выпускаем методические рекомендации, где четко прописываем, какие симптомы и как правильно выявлять эту инфекцию», — пояснила она.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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