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Священники призвали расправиться с порно 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Священники призвали расправиться с порно
Фото: Lenta.ru
Конференция католических епископов в конце апреля отправила письмо на имя генерального прокурора США Уильяма Барра (William Barr) с просьбой начать борьбу против вреда, которое оказывает на общество порноиндустрия. Об этом пишет Forbes.
Священники призвали Министерство юстиции ввести законы, направленные против «непристойности», расследовать деятельность владельцев порносайтов, а также вдохновить штаты на то, чтобы «расправиться с порно». Кроме того, в письме говорится, что секс-индустрия использует растущее у людей чувство одиночества на фоне кризиса, вызванного коронавирусом. Также отмечается, что епископы хотят бороться с насилием и эксплуатацией людей.
Порно, становясь все более распространенным, приносит большие проблемы, считают авторы обращения. «Беспрецедентный, неограниченный и анонимный доступ к порно приводит к тому, что пользователи все чаще ищут крайне жестокие видео», — опасаются священнослужители. Кроме того, они полагают, что разрушения института брака во многом связанно именно с негативным влиянием порно.
Майкл Стэйбл (Michael Stabile), представитель компании Kink.com, выпускающей БДСМ-видео, рассказал, что католическая церковь не в первый раз пытается цензурировать порно, приводя в качестве примера именно фетиш-ролики. «Епископы не обеспокоены насилием или эксплуатацией. Они обеспокоены тем, что люди принимают сексуальность без стыда», — считает он. По мнению Стэйбла, выводы церкви основываются на недоказанных связях, а не на научных фактах.
В марте 20-летняя порноактриса Виена Роуз (Vienna Rose) предостерегла других девушек от работы в индустрии для взрослых и развенчала мифы о карьере в порно. Так, она рассказала, что представление о том, что работницы секс-индустрии зарабатывают огромные деньги, ошибочно. Кроме того, она отметила, что жизнь деятеля порноиндустрии в Лос-Анджелесе не так роскошна, как это представляется.
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Женский форум
Другое , Уильям Барр , Католическая церковь , Минюст РФ , Forbes
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