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«Ни копейки сестре»: сын Ирины Цывиной незаконно присвоил себе все ее имущество 

Клео.Ру и ещё 1 3 часа назад
«Ни копейки сестре»: сын Ирины Цывиной незаконно присвоил себе все ее имущество
Фото: Клео.Ру
Знаменитая актриса Ирина Цывина ушла из жизни ровно год назад. Звезда скончалась скоропостижно, а поэтому не успела составить завещание. И теперь два ее наследника никак не могут разделить имущество матери.
У актрисы остался сын Евгений и дочь Зинаида. Брат и сестра до сих пор спорят друг с другом из-за наследства и делят оставленную собственность матери. Даже адвокат семьи Юлия Вербицкая-Линник подтвердила, что наследство между детьми актрисы должно быть разделено поровну, а все доходы и расходы также являются совместной собственностью брата и сестры. Однако Юлия также утверждает, что сын Евгений может претендовать на большую долю наследства.
По словам юриста, так как в состав наследства входила большая доля имущества его приемного отца, Александра Благонравова, Жене полагается чуть большая часть имущества. Как сообщают знакомые семейства, Евгений уже начал действовать.
«Он сдал все квартиры и на заработанные деньги спокойно живет. Женя ни копейки не выслал сестре. А ведь Зина по праву наследница половины имущества. Почему брат наплевал на нее и незаконно распоряжается ее квадратными метрами?» — возмущается сосед семейства Дмитрий.
На данный момент сестра Евгения проживает в Америке, так что решать проблему с наследством не может. Однако юристы сообщают, что Зинаида уже обратилась за помощью к адвокатам. Вскоре после того, как пандемия коронавируса пройдет, она надеется приехать в Москву и серьезно обсудить с братом его незаконное присваивание наследства.
Кроме того, перед обоими наследниками стоит задача погашения кредита матери. Оказалось, что одна из квартир Ирины Цывиной куплена в ипотеку. И тот, кто станет новым владельцем апартаментов, и должен будет выплатить кредит. Сейчас эта сумма составляет более полумиллиона рублей.
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