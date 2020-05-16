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Отар Кушанашвили раскрыл истинные причины развода Агаларова и Гавриловой 

Экспресс газета и ещё 1 7 часов назад
Отар Кушанашвили раскрыл истинные причины развода Агаларова и Гавриловой
Фото: Экспресс газета
49-летний шоумен Отар Кушанашвили раскрыл истинные причины развода предпринимателя Эмина Агаларова со своей супругой Аленой Гавриловой. По словам грузинского журналиста, к краху отношений привели сразу несколько факторов, среди которых — вызванная карантином самоизоляция. Она и могла сыграть роль катализатора. Между тем, Кушанашвили обратил на разное поведение Агаларова и Гавриловой.
«Эмин свой статус до безобразия богатого, но до чрезвычайности милого парня чтит всерьез и истово. Ровно такое же прямо дышащее благочестивостью письмо он написал и после первого развода, что навевает мысль о заезженной пластинке, которую заводят для блезиру, дабы сохранить лицо. Первая жена ответила ему тем же, но вторая вдруг пишет: «мне больно и тяжело». То есть одним предложением барышня обнаружила нежелание играть по правилам этого мирка, обнажив его фальшь и лицемерие», — констатирует Отар Шалвович.
По мнению Кушанашвили, вторая супруга Агаларова «отказалась быть робкой Иридой», потому что она живой человек с норовом. Девушке не захотелось играть по правилам мирка, где все эфемерно. Между тем, Эмину стоит отдать должное, ведь, несмотря на кризисную ситуацию, он не проявлял себя недостойно.
«Будь на месте Эмина Агаларова горе-конквистадор Башаров, которого долгое время мешали с неизлечимым романтиком, он просто врезал бы зазнобе по сопатке. Но мы ведь не про патологию, не про записного социопата, мы про парня славного, но где-то на полпути забывшего, что бутафорский Instagram не заменяет сердца, которое на то и сердце, чтобы иногда болеть», — заключил Кушанашвили, которого цитирует «Собеседник».
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Другое , Отар Кушанашвили , Эмин Агаларов , ИД "Собеседник"
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