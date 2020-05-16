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Известный врач Евгений Комаровский сообщил о неожиданном эффекте от регулярного употребления лакомства, издавна считавшимся опасным при простуде.

По убеждению украинского специалиста, на укрепление иммунитета положительно влияет мороженое.

Комаровский подчеркивает, что холод, воздействуя на миндалины, способствует общему укреплению состояния полости рта, поэтому именно мороженое приводит к формированию устойчивости организма к некоторым болезням.

"Я очень часто рассказываю о том, что для укрепления местного иммунитета полости рта регулярное воздействие холода на миндалины — это очень круто", — рассказал Комаровский, добавив, что регулярно употреблять мороженое можно только при наличии физических нагрузок, здорового питания и отсутствия лишнего веса.

Ранее сообщалось, что доктор Комаровский заявил, что ни имбирь, ни лимон не помогают в борьбе с коронавирусом.