Врач рассказал, передается ли коронавирус новорожденным 

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Академик РАН , создатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер рассказал, передается ли коронавирус новорожденным.

По его словам, за время пандемии были приняты роды у 18 женщин, зараженных COVID-19.

"У всех новорожденных взяли мазок ПЦР, и у всех пришел отрицательный. Во время беременности плод не инфицируется — так считается", — сказал Курцер в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия 1».

Также он отметил, что за время пандемии медики не получали данных о влиянии коронавирусной инфекции на возможное развитие пороков у плода.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.