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Врач рассказал, передается ли коронавирус новорожденным 

РИА Новости и ещё 4 5 часов назад
Врач рассказал, передается ли коронавирус новорожденным
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Академик РАН, создатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер рассказал, передается ли коронавирус новорожденным.
По его словам, за время пандемии были приняты роды у 18 женщин, зараженных COVID-19.
"У всех новорожденных взяли мазок ПЦР, и у всех пришел отрицательный. Во время беременности плод не инфицируется — так считается", — сказал Курцер в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия 1».
Также он отметил, что за время пандемии медики не получали данных о влиянии коронавирусной инфекции на возможное развитие пороков у плода.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Другое , Марк Курцер , РАН , РИА Новости
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