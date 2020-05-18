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Котенок оцелота родился в российском зоопарке 

Вечерняя Москва и ещё 5 5 часов назад
Котенок оцелота родился в российском зоопарке
Фото: https://pixabay.com/
Детеныш оцелота родился в Новосибирском зоопарке, говорится в сообщении учреждения в социальных сетях, опубликованном в воскресенье, 17 мая.
— Настал черед оцелота, — указано в посте зоосада во «ВКонтакте», где утверждается, что ранее произошло прибавление сразу у нескольких видов кошачьих.
В зоопарке отметили, что оцелоты редко содержатся в неволе. В этой связи Новосибирский зоосад оказался единственным в России, где можно посмотреть на подрастающих представителей этого вида мелких кошачьих.
Оцелот занесен в Международную Красную книгу. В основном он обитает в Северной и Южной Америке. По своему внешнему виду оцелот напоминает длиннохвостую кошку или детеныша леопарда.
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