Котенок оцелота родился в российском зоопарке 

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Детеныш оцелота родился в Новосибирском зоопарке, говорится в сообщении учреждения в социальных сетях, опубликованном в воскресенье, 17 мая.

— Настал черед оцелота, — указано в посте зоосада во «ВКонтакте», где утверждается, что ранее произошло прибавление сразу у нескольких видов кошачьих.

В зоопарке отметили, что оцелоты редко содержатся в неволе. В этой связи Новосибирский зоосад оказался единственным в России, где можно посмотреть на подрастающих представителей этого вида мелких кошачьих.

Оцелот занесен в Международную Красную книгу. В основном он обитает в Северной и Южной Америке. По своему внешнему виду оцелот напоминает длиннохвостую кошку или детеныша леопарда.

Ранее десять дагестанских туров появились на свет в Московском зоопарке.