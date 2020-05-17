Певица Жасмин из-за президента Молдовы лишилась секса 

Неожиданные проблемы возникли в последнее время у певицы Сары Шор, выступающей под псевдонимом Жасмин. Судя по ее странице в Instagram, она проводила много времени с родными — отцом Львом Манахимовым, бабушкой Сарой, сыновьями Михаилом и Мироном и дочерью Маргаритой. И лишь ее супруг и отец двоих младших детей — молдавский олигарх Илан Шор — с прошлого года не появлялся у нее на фото и видео.

— С супругом мы не виделись несколько месяцев, — признавалась Сара Львовна в «Вечернем шоу Аллы Довлатовой» на «Русском Радио». — Он находится в Молдове. А границы из-за коронавируса закрыты. Говорят, на карантине будет очень много разводов… А в нашем случае все прекрасно. На расстоянии наши семейные узы только крепче становятся. Супруг услышал от друзей, что у меня вышел клип «Сильнее огня», где со мной снимался израильский красавец. Посмотрел и дал понять, что ревнует: «Не слишком ли откровенно ты обнималась? Будь аккуратнее в следующий раз!» Конечно, мы скучаем друг по другу. Надеюсь, как только карантин закончится, наша семья воссоединится.

Только певица слукавила: с супругом ее разлучил вовсе не карантин. Еще в 2017 году Илана Шора в Кишиневе приговорили к 7,5 года лишения свободы за хищение миллиарда долларов из подконтрольных банков. Правда, благодаря гуманным молдавским законам в тюрьму его сразу не посадили и до рассмотрения апелляции отпустили под судебный контроль — что-то вроде подписки о невыезде (подробности). Воспользовавшись этим, он избрался в парламент, получил депутатскую неприкосновенность и уже думал, что его, как памятник из известного фильма, никто не посадит. Но в прошлом году президент Молдовы Игорь Додон развернул решительную борьбу с олигархами, разворовавшими страну. Тогда супруг Жасмин ударился в бега.

— Вы хотите спросить, где я нахожусь? Ночью я нахожусь в кошмарах Додона. Днем я продолжаю строить страну. А вообще я всегда нахожусь рядом с вами, — юлил Илан во время недавней пресс-конференции, где общался с кишиневскими журналистами по видеосвязи. — Но когда так называемый президент страны выходит и публично обвиняет меня в вещах, на которых еще нет решения суда, когда министр юстиции публично давит и забывает про презумпцию невиновности, в целях своей безопасности я вынужден сегодня не появляться в публичном пространстве. Додон и его приспешники убрали меня из публичного пространства Республики Молдова лишь потому, что я им неудобен как политический оппонент. Войдя в политику и уважая закон, я отошел от всех бизнес-проектов. И вынужден жить на средства членов своей семьи, которые никогда ни у кого ничего не воровали, а живут за счет дивидендов, заработанных за всю жизнь.