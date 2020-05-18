«Не помешало бы прикрыться!»: Бузова без белья блеснула грудью в просвечивающем топе 

Ольга Бузова произвела фурор на личной страничке в Instagram. Возлюбленная шоумена и певца Давида Манукяна в очередной раз позировала перед объективом камеры без бюстгальтера. Ранее знаменитость уже делилась с поклонниками провокационными кадрами, демонстрируя соблазнительные изгибы своей фигуры.

Как и Ксения Собчак , поющая телеведущая гордится всем тем, чем наделила ее матушка-природа. В микроблоге артистка поделилась свежим видеороликом, позируя в просвечивающем белом топе. Верные почитатели ведущей «Дома-2» не оставили без внимания тот факт, что девушка «забыла» надеть лифчик.

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Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: кадр из видео, Instagram.com/buzova86

Армия поклонников знаменитости разделилась на два лагеря, пока одни критиковали Ольгу за излишнюю смелость, другие напомнили хейтерам известную истину, которая гласит: что естественно, то небезобразно. Сама Бузова на едкие комментарии поклонников никакого внимания не обращает. Поющая телеведущая во всеуслышание говорит о том, что она обрела настоящее женское счастье рядом с возлюбленным. «Все естественно, критикуют только дамы с силиконом видимо! Зависти нет предела», «А мне кажется, что маленькая грудь — это очень красиво и сексуально», «Оля, не обращай внимания! Все у тебя супер — и грудь, и фигурка», «Не помешало бы прикрыться!», «Главное Давиду нравится, а вам то какое дело?!», «Пусть маленькая, но своя», «Все тут хорошо, зачем скрывать наличие груди, я вот не понимаю!» — такие комментарии появились под свежим кадром певицы в микроблоге.