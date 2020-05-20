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Скандальный блогер Лена Миро рада коронавирусу 

Экспресс газета и ещё 1 11 часов назад
Лена Миро: «Я рада коронавирусу»
Фото: Экспресс газета
Популярный блогер Лена Миро нашла неожиданные положительные стороны в пандемии коронавируса. Их она перечислила в одном из последних постов.
По словам автора, всем нам из-за болезни и связанных с ней ограничений придется изменить свою жизнь. И это каждому пойдет только на пользу. Например, привычка не задерживаться в людных помещениях, носить маску и перчатки в общественных местах; никуда не выходить при признаках ОРВИ снизит распространение не только коронавируса, но и сезонного гриппа (с которым до настоящего времени было сложно бороться).
«Самое хорошее в нынешней эпидемии то, что многие наконец перестали вести себя как свиньи», — считает Миро.
Сидящие в масках кассиры, быстро делающие покупки посетители ТЦ, постоянное мытье рук и продуктов, прилежное (хоть и вынужденное) соблюдение санитарных норм — все это, по мнению блогера, поможет победить сезонные заболевания. Даже на эпиляцию и другие косметологические процедуры женщины будут ходить «не в подвал к Зареме, а в нормальный медцентр», что тоже является позитивной тенденцией.
«И так будет хорошо. Коронавирус уйдёт, а привычка останется», — заявила Миро, добавив, что, если каждый будет беречь себя, то и жить он будет лучше.
Многие подписчики засомневались в таких чудесных свойствах эпидемии. Они напомнили автору о таких побочных действиях карантина, как тревожное расстройство и страх перед другими людьми, а также невозможность путешествий, концертов и фестивалей. К тому же, как отметил один из читателей, хорошая привычка может и не остаться: «Как только народ почувствует, что у него „от ж..пы отлегло“, всё вернётся на круги своя».
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