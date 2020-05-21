Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Артист Борис Моисеев не узнает друзей 

Клео.Ру и ещё 10 6 часов назад
Артист Борис Моисеев не узнает друзей
Фото: Клео.Ру
По словам помощника, артист осознает происходящее и злится из-за собственной беспомощности. Негативные эмоции еще больше усугубляют состояние Бориса.
Моисеев перенес два инсульта. После первого случая ему удалось восстановиться, и он даже вернулся на сцену с концертами. Но повторное происшествие основательно подкосило его здоровье. Теперь мужчина не выступает.
Ещё в прошлом году его можно было увидеть на публике. Произошло это в Юрмале. Поклонники были приятно удивлены и потрясены одновременно. Внешне артист заметно изменился. Он ходил под руку со своим помощником.
Журналистам, пытавшимся взять интервью у мужчины, стало очевидно, что ему сложно разговаривать.
Бывший концертный директор звезды, который взял на себя функции его помощника и сиделки, на днях рассказал, что ситуация усугубилась. Моисеев до сих пор поддерживает связь с некоторыми своими знакомыми. Общается он исключительно по телефону, но в последнее время перестал узнавать их.
Сергей, который находится рядом во время разговоров, замечает, что периодически артист теряет память и не понимает, с кем разговаривает. Подобные провалы в памяти случаются всё чаще.
При этом певец осознаёт происходящее и в такие моменты чувствует себя беспомощным. По словам Гороха, Моисеев начинает злиться и нервничать, что еще больше усугубляет его состояние.
Что касается речи, она стала ещё более заторможенной. О том, чтобы выходить на публику, речь не идет. Несмотря на сложности, Сергей не отчаивается и продолжает поддерживать близкого друга.
yt_ss_button
Видео дня. Что стало с детьми, которых считали самыми красивыми
Клео.Ру: последние новости
Анна Нетребко похудела и похвасталась стройными ногами Анна Нетребко похудела и похвасталась стройными ногами Мэри Кейт Олсен и Оливье Саркози разводятся Мэри Кейт Олсен и Оливье Саркози разводятся СМС-поздравления на Новый год 2021 СМС-поздравления на Новый год 2021
Женский форум
Другое , Самые сексуальные , Борис Моисеев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изменщица родила двойню от разных отцов
Изменщица родила двойню от разных отцов
Размер карманов на джинсах вызвал споры в Сети
Размер карманов на джинсах вызвал споры в Сети
Изменщица родила двойню от разных отцов
Изменщица родила двойню от разных отцов
Что нужно есть во время ПМС
Что нужно есть во время ПМС
Видео
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Клипы российских звезд, взбесившие публику
10:37
Клипы российских звезд, взбесившие публику
Звёзды
Составлено меню для профилактики болезней легких
03:10
Составлено меню для профилактики болезней легких
Еда Здоровье
Как правильно пользоваться пузырчатой пленкой
03:18
Как правильно пользоваться пузырчатой пленкой
Дом и сад
Анна Нетребко показала изменения фигуры
03:00
Анна Нетребко показала изменения фигуры
Звёзды Красота
Какой сыр поможет похудеть
06:04
Какой сыр поможет похудеть
Еда Здоровье
Максим Галкин записал гимн самоизоляции
04:05
Максим Галкин записал гимн самоизоляции
Звёзды
Что стало с детьми, которых считали самыми красивыми
10:10
Что стало с детьми, которых считали самыми красивыми
Дети Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение