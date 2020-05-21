Артист Борис Моисеев не узнает друзей 

По словам помощника, артист осознает происходящее и злится из-за собственной беспомощности. Негативные эмоции еще больше усугубляют состояние Бориса.

Моисеев перенес два инсульта. После первого случая ему удалось восстановиться, и он даже вернулся на сцену с концертами. Но повторное происшествие основательно подкосило его здоровье. Теперь мужчина не выступает.

Ещё в прошлом году его можно было увидеть на публике. Произошло это в Юрмале. Поклонники были приятно удивлены и потрясены одновременно. Внешне артист заметно изменился. Он ходил под руку со своим помощником.

Журналистам, пытавшимся взять интервью у мужчины, стало очевидно, что ему сложно разговаривать.

Бывший концертный директор звезды, который взял на себя функции его помощника и сиделки, на днях рассказал, что ситуация усугубилась. Моисеев до сих пор поддерживает связь с некоторыми своими знакомыми. Общается он исключительно по телефону, но в последнее время перестал узнавать их.

Сергей, который находится рядом во время разговоров, замечает, что периодически артист теряет память и не понимает, с кем разговаривает. Подобные провалы в памяти случаются всё чаще.

При этом певец осознаёт происходящее и в такие моменты чувствует себя беспомощным. По словам Гороха, Моисеев начинает злиться и нервничать, что еще больше усугубляет его состояние.

Что касается речи, она стала ещё более заторможенной. О том, чтобы выходить на публику, речь не идет. Несмотря на сложности, Сергей не отчаивается и продолжает поддерживать близкого друга.

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