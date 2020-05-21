Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Показан новый противовирусный костюм 

Ferra.ru 4 часа назад
Показан новый противовирусный костюм
Фото: Ferra.ru
Он герметичен и регулируется под любого человека. Более того, он уже доступен для покупки.
Костюм представила компания VYZR Technologies. Такое необычное средство индивидуальной защиты состоит из большого контейнера, который в части перед лицом человека изготовлен из пластика. В костюме есть вентилятор, с помощью которого воздух фильтруется через два N95. То есть дышать в костюме можно нормально. При этом беспокоиться о возможном заражении не стоит.
В VYZR Technologies считают, что их разработка подойдёт медицинским работникам, сотрудникам правоохранительных органов, фармацевтам, продавцам и вообще всем людям, которым приходится часто контактировать с заражёнными коронавирусом (да и вообще с другими людьми).
На костюм можно оформить предзаказ за $172. Заказы начнут отправлять 15 июня.
Видео дня. Что стало с детьми, которых считали самыми красивыми
Ferra.ru: последние новости
Эксперт рассказала, в чем заключается опасность комнатных мух Эксперт рассказала, в чем заключается опасность комнатных мух Россиянам рассказали, сколько часов в день нужно спать на самоизоляции Россиянам рассказали, сколько часов в день нужно спать на самоизоляции Врач рассказала, в чем заключается опасность шашлыков Врач рассказала, в чем заключается опасность шашлыков
Другое , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Модель с 13 размером груди решила стать боксершей
Модель с 13 размером груди решила стать боксершей
Зачем при стирке класть в барабан шарик из фольги
Зачем при стирке класть в барабан шарик из фольги
Продукты, которые спасут иммунитет во время пандемии
Продукты, которые спасут иммунитет во время пандемии
Видео
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Клипы российских звезд, взбесившие публику
10:37
Клипы российских звезд, взбесившие публику
Звёзды
Составлено меню для профилактики болезней легких
03:10
Составлено меню для профилактики болезней легких
Еда Здоровье
Как правильно пользоваться пузырчатой пленкой
03:18
Как правильно пользоваться пузырчатой пленкой
Дом и сад
Анна Нетребко показала изменения фигуры
03:00
Анна Нетребко показала изменения фигуры
Звёзды Красота
Какой сыр поможет похудеть
06:04
Какой сыр поможет похудеть
Еда Здоровье
Максим Галкин записал гимн самоизоляции
04:05
Максим Галкин записал гимн самоизоляции
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение