Показан новый противовирусный костюм 

Он герметичен и регулируется под любого человека. Более того, он уже доступен для покупки.

Костюм представила компания VYZR Technologies. Такое необычное средство индивидуальной защиты состоит из большого контейнера, который в части перед лицом человека изготовлен из пластика. В костюме есть вентилятор, с помощью которого воздух фильтруется через два N95. То есть дышать в костюме можно нормально. При этом беспокоиться о возможном заражении не стоит.

В VYZR Technologies считают, что их разработка подойдёт медицинским работникам, сотрудникам правоохранительных органов , фармацевтам, продавцам и вообще всем людям, которым приходится часто контактировать с заражёнными коронавирусом (да и вообще с другими людьми).

На костюм можно оформить предзаказ за $172. Заказы начнут отправлять 15 июня.