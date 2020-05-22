Анастасия Волочкова показала трогательное фото с крестницей 

Знаменитая 44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в своем микроблоге нежное фото, сделанное пять лет назад во время обряда крещения. На снимке оказалась запечатлена сама танцовщица, держащая на руках маленькую крестницу по имени Ева-Мария. Анастасия опубликовала трогательный пост в годовщину знакового события, посетовав на быстротечность времени…

"Сегодня 5 лет со дня крестин моей крестницы Евы-Марии, доченьки Жени. Как быстро летит время и как же быстро растут дети! Счастья и радости желаю и всегда молюсь" — написала звезда на своей странице в Instagram.

Необходимо отметить, что ценный кадр оказался крайне удачным. Артистка закрыла возможность комментировать свои публикации, хотя именно этот снимок, скорее всего, не вызвал бы негатива даже у самых заклятых хейтеров скандальной балерины.