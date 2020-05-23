Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Сидит на параше в грязных трусах»: Боня жестко унизила Инстасамку 

Экспресс газета и ещё 1 4 часа назад
«Сидит на параше в грязных трусах»: Боня жестко унизила Инстасамку
Фото: Экспресс газета
40-летняя телеведущая Виктория Боня жестко высмеяла 20-летнюю блогершу Дарью Зотееву, более известную как Инстасамка, за грязные трусы. Экс-звезда «Дома-2» возмущена, что героями нашего времени становятся подобные личности, которые зарабатывают себе популярность исключительно «обнаженкой».
«Героями нашего времени стали особы типа Инстасамки. Я не знаю, как это назвать. Она снимает трусы в прямом эфире, показывая вагину, чтобы было больше просмотров. Трусы постирай с грязными простынями, на которых ты спишь. Сидящая на параше в грязных трусах, та, которую хочется закинуть в стиральную машинку и постирать. Проверьте подписки ваших деток, нет ли там этой грязи», — заявила Боня.
При этом телеведущая опубликовала недавний снимок Зотеевой, появившийся накануне в официальном аккаунте в социальной сети Instagram. На нем Инстасамка предстает сидящей на унитазе, приспустив трусики. Сама блогерша в долгу не осталась, жестко ответив Боне за оскорбления и напомнив об ее скандальном прошлом на шоу «Дом-2».
«В свои 20 ты сосала на «Доме-2». Шалашовка та еще! У тебя, наверное, начинается бальзаковский возраст, вот ты и сидишь в эфире, слюни пускаешь», — заявила Дарья Зотеева.
Видео дня. Российские звезды, родившие от женатых мужчин
Экспресс газета: последние новости
Как защититься от коронавируса, когда живешь в одной квартире с заболевшим? Как защититься от коронавируса, когда живешь в одной квартире с заболевшим? Заброшенная могила Шукшина: родственники писателя заняты дележом имущества Заброшенная могила Шукшина: родственники писателя заняты дележом имущества Скандальный блогер Лена Миро рада коронавирусу Скандальный блогер Лена Миро рада коронавирусу
Женский форум
Другое , Инстасамка , Виктория Боня
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я изменяла всем, с кем была в отношениях»
«Я изменяла всем, с кем была в отношениях»
Грымов объяснил, почему уехал из США в Россию
Грымов объяснил, почему уехал из США в Россию
Самойлова потребует от Джигана половину доходов
Самойлова потребует от Джигана половину доходов
Пользователи Сети показали, кто обитает в клубнике
Пользователи Сети показали, кто обитает в клубнике
Видео
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Названы неочевидные причины мешков под глазами
06:05
Названы неочевидные причины мешков под глазами
Красота Здоровье
Как правильно дезинфицировать квартиру
06:04
Как правильно дезинфицировать квартиру
Дом и сад Здоровье
Сколько мяса в современных сосисках
20:08
Сколько мяса в современных сосисках
Еда Здоровье
Как продолжительность жизни зависит от секса
02:18
Как продолжительность жизни зависит от секса
Здоровье
Бабкина вспомнила о пребывании на грани жизни и смерти
00:19
Бабкина вспомнила о пребывании на грани жизни и смерти
Звёзды
Анжелика Агурбаш рассказала о своем 50-летии
03:06
Анжелика Агурбаш рассказала о своем 50-летии
Звёзды
Что происходит с телом, если вы спите со смартфоном
10:10
Что происходит с телом, если вы спите со смартфоном
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение