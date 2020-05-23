«Сидит на параше в грязных трусах»: Боня жестко унизила Инстасамку 

40-летняя телеведущая Виктория Боня жестко высмеяла 20-летнюю блогершу Дарью Зотееву, более известную как Инстасамка, за грязные трусы. Экс-звезда «Дома-2» возмущена, что героями нашего времени становятся подобные личности, которые зарабатывают себе популярность исключительно «обнаженкой».

«Героями нашего времени стали особы типа Инстасамки. Я не знаю, как это назвать. Она снимает трусы в прямом эфире, показывая вагину, чтобы было больше просмотров. Трусы постирай с грязными простынями, на которых ты спишь. Сидящая на параше в грязных трусах, та, которую хочется закинуть в стиральную машинку и постирать. Проверьте подписки ваших деток, нет ли там этой грязи», — заявила Боня.

При этом телеведущая опубликовала недавний снимок Зотеевой, появившийся накануне в официальном аккаунте в социальной сети Instagram. На нем Инстасамка предстает сидящей на унитазе, приспустив трусики. Сама блогерша в долгу не осталась, жестко ответив Боне за оскорбления и напомнив об ее скандальном прошлом на шоу «Дом-2».

«В свои 20 ты сосала на «Доме-2». Шалашовка та еще! У тебя, наверное, начинается бальзаковский возраст, вот ты и сидишь в эфире, слюни пускаешь», — заявила Дарья Зотеева.