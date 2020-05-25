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Вдова Кобзона рассказала о своей личной жизни 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Вдова Кобзона рассказала о своей личной жизни
Фото: News.ru
69-летняя Нелли Кобзон посвятила всё свободное время фонду, который был создан её супругом. Сейчас она одинока, но не исключает, что в её жизни может появиться любовь.
Нелли и Иосиф Кабзон вместе прожили 47 лет. Прошло уже два года, как не стало легендарного артиста. Вдова хранит тёплые воспоминания о своей второй половинке, который долгие годы боролся со страшным заболеванием.
Если бы у меня появился возлюбленный, кто его знает, может, я бы и не возражала. Но он пока не появился, — призналась Нелли Кобзон в эфире программы «Ты не поверишь!».
Как ранее писал NEWS.ru, Культурный фонд Кобзона (Кобзон Фонд) решил зарегистрировать товарные знаки «Иосиф Кобзон», «Иосиф Давыдович Кобзон» и «Нелли Кобзон». Для этого фонд подал три заявки в Роспатент.
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Другое , Иосиф Кобзон , Роспатент
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