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Викторию Боню во Франции прохожие подкармливают хлебом 

Экспресс газета и ещё 1 4 часа назад
Викторию Боню во Франции прохожие подкармливают хлебом
Фото: Экспресс газета
Блогер Виктория Боня похвасталась тем, как встречает лето во Франции (где она, как известно, проводила самоизоляцию). Звезда «Дома-2» опубликовала фото, сделанное на курорте Сен-Жан-Кап-Фера, и рассказала о своих впечатлениях.
На снимке Боня позирует с рожком мороженого и куском хлеба.
«Ребята, у нас такая красота! Лето уже наступило. Хочется делиться атмосферой! Купила мороженое, а ещё нас мужчина угостил свежим хлебом! — сообщила Виктория. — Отломил половину багета и отдал от всего сердца. Короче, люди здесь добрые!»
И хотя большинство поклонников Бони живут далеко не на юге Франции, публика порадовалась за женщину. «Как красиво. Атмосфера передается через фото», «Я тоже так хочу», «Да, у вас там рай», — признают россияне. Что касается доброго поступка француза — ему нашли неожиданные объяснения: «Молодец, мужик, знает подход к девушке» и «Решил, что худенькие, надо покормить».
Saint-Jean-Cap-Ferrat (Сен-Жан-Кап-Ферра) — элитный морской курорт, расположенный в десяти км на восток от Ниццы. Это самое «снобское» место на Лазурном берегу, буквально усыпанное фешенебельными виллами. В числе последних — особняк Каролин Лакруа, любовницы бельгийского короля Леопольда II. Вилла, выстроенная в 1902 году, сегодня является самой дорогой в мире.
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