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Кэти Перри подала милостыню попрошайке 

News.ru 4 часа назад
Кэти Перри подала милостыню попрошайке
Фото: News.ru
Американская певица Кэти Перри попала в объектив фотокамеры, когда подавала милостыню попрошайке в Лос-Анджелесе.
Артистка, которая ожидает рождения первенца, ехала в машине, когда к ней обратился нуждающийся мужчина с плакатом «поможет любая сумма». Перри дала ему денег, после чего подняла большой палец вверх, пишет Daily Mail.
При общении с незнакомцем нос и рот певицы были скрыты под медицинской маской, при этом перчаток на её руках замечено не было.
Как писал NEWS.ru, дочь Перри от актёра Орландо Блума должна появиться на свет летом. Из-за пандемии коронавируса паре, которая обручилась 14 февраля 2019 года, пришлось перенести свадьбу.
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