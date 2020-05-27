Александр Васильев о травле Бабкиной из-за пластики: «Ей просто завидуют!» 

Историк моды считает, что Надежда выглядит здоровой, благодаря косметике и вставным зубам…

Надежда Бабкина вновь оказалась в центре скандала. После выписки из больницы звезда «Русской песни» вскоре вышла на работу: на съемки в «Модном приговоре». Цветущий внешний вид Надежды Георгиевны заставил многих усомниться: а действительно ли болела «казачка Надя»? Своим мнением на этот счет поделился ее коллега Александр Васильев , который перенес коронавирус.

— У нас прошли очень позитивные съемки, — говорит Васильев. — Мои коллеги оказались большими энтузиастами. Старались нам с Надеждой Георгиевной помочь. Мы с ней, конечно, после болезни очень постройнели. Надежда Георгиевна сбросила тридцать килограммов с учетом ее первого похудения на диете. Сейчас она выглядит моложе и свежее. Это вызывает, конечно, зависть некоторых подписчиков, но это нормально! Да и вирус сыграл немаловажную роль.

— В то, что вы переболели, люди верят. А в отношении Надежды Георгиевны появилось множество слухов. Говорят, что она сделала пластику!

— Я знаю. Читаю комментарии в социальных сетях. Но мужчины не пользуются декоративной косметикой, поэтому выглядят более естественно. Таково мое объяснение. А Надежда Георгиевна — народная артистка. Она перед съемками, естественно, накрасила губы, ресницы. Не зря же говорят, что красота женщины часто находится в ее косметичке.

— Точно!

— А люди этого не понимают. Если с Надежды Георгиевны все смыть, то, конечно, она уже не будет выглядеть такой здоровой. Каждая женщина, если подкрасит губы, станет симпатичнее. А если к этому добавить маникюр, дорогую одежду, очень красивые, пусть и вставные зубы, то это будет еще более хорошее впечатление. А что они хотят, эти подписчики? Увидеть Надежду пожилой, морщинистой, беззубой и седой? Такого никогда не будет. В общем, в этих разговорах есть доля зависти. Я полностью на стороне Надежды Георгиевны.

— Как вы сами восстанавливаетесь?

— Слава Богу, я перенес коронавирус в легкой форме. Легко отделался: выше 39 градусов у меня температура не поднималась. Да и в больнице я лежал недолго: всего десять дней. Вернулся к работе с приличным голосом и почти без кашля. Последний раз я сдавал тест перед съемками в «Модном приговоре»: вируса у меня нет. Но все равно надо проверяться и следить за здоровьем. Я тоже до сих пор ношу перчатки и маску, если куда-то выхожу.

— Последствия болезни дают о себе знать?

— После выписки из больницы была сонливость. К счастью, она уже прошла. У меня хороший аппетит, я каждый день гуляю с собакой, дышу свежим воздухом. Закончил написание двух книг — одну из них делал по телефону, через интернет. Я счастливо вышел из этого тяжелого заболевания. И никому не желаю им болеть.

— После выписки из больницы вы опасались, что люди будут несколько настороженно к вам относиться. Замечали что-то подобное?

— Да, это было. В доме, где я живу, есть чат. И один из жильцов написал туда: «Осторожно, наш модный историк болел!» Как будто я какой-то прокаженный. В нашей программе не болели ни гримеры, ни осветители, ни звуковики, ни парикмахеры. Хотя они прикасались и к Надежде, и ко мне. Понимаете? Коронавирус — лотерейное заболевание.

— Александр, не могу не спросить: какие у вас планы на лето?

— Конечно, хочется отдохнуть. У меня есть недвижимость за рубежом. И я бы с удовольствием поехал к себе во Францию, в Литву или в Турцию. Но если нужно будет соблюдать карантин по возвращении, то не поеду. Потому что в этом случае не смогу приступить к съемкам. Скорее всего меня ждет путешествие в Калининградскую область. У меня и там есть недвижимость. Балтийское море тоже очень красивое. И надеюсь, что оно ждет меня.