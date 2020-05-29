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Бывшую возлюбленную беглого российского олигарха выселили из дома в Лондоне 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Бывшую возлюбленную беглого российского олигарха выселили из дома в Лондоне
Фото: Lenta.ru
Графиню Александру Толстую — британскую светскую львицу, бывшую возлюбленную и гражданскую супругу беглого российского банкира Сергея Пугачева — выселили из особняка в Лондоне во время пандемии коронавируса. Об этом женщина написала в своем Instagram-аккаунте.
«Жизнь сейчас сложна. На этот год я потеряла свой туристический бизнес, а на прошлой неделе мне сообщили, что нас скоро выселят из дома российские власти», — сообщила Толстая. По словам светской львицы, «на пике глобальной пандемии» ей и ее детям дали 12 дней на то, чтобы освободить жилое помещение.
В настоящее время женщина, по данным Daily Mail, проживает с тремя детьми в загородном доме своих родителей в графстве Оксфордшир. Издание отмечает, что особняк в Лондоне, из которого выселяют Толстую, ранее принадлежал олигарху и сенатору Пугачеву — владельцу обанкротившегося Межпромбанка, сбежавшему из России в 2011 году. Недвижимость изымают по требованию кредиторов из России.
Ранее в мае стало известно, что некий российский миллиардер приобрел ультрадорогой дом в закрытом на карантин Лондоне. Покупатель, выложивший за 600-метровый особняк 15,45 миллиона фунтов (1,4 миллиарда рублей), занимается бизнесом в сфере энергетики. Дом он выбирал вместе со своей подругой и детьми от предыдущего брака.
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Другое , Александра Толстая , Сергей Пугачев
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