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Владимир Кузьмин устроил на работу новую старую жену 

Экспресс газета и ещё 1 8 часов назад
Владимир Кузьмин устроил на работу новую старую жену
Фото: Экспресс газета
Сегодня известному российскому певцу и композитору Владимиру Кузьмину исполняется 65 лет. В честь юбилея артист дал интервью и рассказал об изменениях в личной жизни.
Как рассказал артист, праздновать свой юбилей он будет чуть позже, через неделю, а сейчас из-за плохой погоды они с супругой Екатериной просто побудут дома вдвоем. Напомним, что Владимир Кузьмин и его жена Екатерина прожили в браке около 20 лет, но некоторое время назад в семье случился разлад. В 2018 году пара неожиданно объявила о разводе, однако в скором времени супруги поняли, что не могут жить друг без друга и снова сошлись.
Пока что Владимир и Екатерина не узаконили свои отношения, они просто живут вместе и, как оказалось, вместе работают. Супруги осознали свои ошибки и стараются их не повторять.
«Мы, помимо всего прочего, теперь еще и активно работаем вместе. Катя ведет мои социальные сети, регулярно проводим прямые эфиры. Интересное дело нас связывает вдвойне. Мы осознали свои ошибки и больше их не повторяем. Все-таки прожили вместе огромный срок — 20 лет, чтобы сейчас друг друга не расстраивать», — рассказал Кузьмин в интервью СтарХиту.
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Женский форум
Другое , Владимир Кузьмин , StarHit
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