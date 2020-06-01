Борис Невзоров рассказал о каре, постигшей убийцу его жены 

70-летний советский и российский актёр Борис Невзоров сейчас находится в режиме самоизоляции, который соблюдается им в компании четвертой супруги Елены Хрипуновой. Оказалось, что во время карантина артист во всю постигает азы кулинарии и даже научился, благодаря жене, готовить различные блюда.

Несмотря на солидный возраст, Невзоров продолжает получать письма от влюбленных поклонниц. Такое внимание, по словам актера, ему очень сильно льстит даже сейчас.

"Контингент всегда один — женщины, у которых не очень счастливая личная жизнь. Лейтмотив писем практически одинаковый: полюбила, он оказался козлом, как мне найти вас… До сих пор получаю конверты с вложенными фотографиями. В этом есть определенная забава и гордость, появляется тонус. Внутри себя говоришь: «А вот ты, старый козел, еще можешь кому-то нравиться!»" — рассказывает актер в интервью изданию «СтарХит».

Несмотря на счастливый брак с последней супругой, Борис Георгиевич нередко вспоминает и о своей покойной жене Анастасии Ивановой , которая была в свое время убита. О том, что во снах к ней приходит любимая мама рассказывает и дочь Бориса и Анастасии. Сейчас Полина активно готовится к поступлению в медицинский институт. Сам же Невзоров называют эту больную тему «внутренней» и «интимной».

"Это был Саша Савченко… Мы работали с ним в одном театре, один раз даже вместе снимались. В общем, они умерли… Господь всех наказал!", — с горечью вспоминает артист имя человека, отобравшего у него в свое время счастье.