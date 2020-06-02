Создан портативный вкусовой симулятор

Японские специалисты научились синтезировать вкус еды при помощи электронного устройства. «Вкусовой» гаджет может заставить человека думать, что он ест определенное блюдо, сообщается в издании TechXplore.

Ученые из университета Мэйдзи разработали портативный гаджет, который может имитировать различные вкусовые ощущения. Устройство, получившее название «синтезатор Норимаки», представляет собой цилиндр с пятью гелевыми стержнями. Каждый из них отвечает за свой вкус: горький, сладкий, соленый, кислый и вкус умами. Последнее означает «приятный пикантный вкус». При прикосновении этого гаджета к языку при помощи электроразрядов с разным усилием активизируются определенные стержни, которые генерируют вкусовые характеристики различных блюд.

Автор проекта Хомеи Мияшита провел эксперимент, в котором обернул синтезатор в съедобные водоросли норимаки, которые обычно используются для приготовления суши, и подал сигнал об активации соленого и кислого вкуса. Подопытный отметил, что у него возникло ощущение, будто он действительно ест суши.

Создатель «синтезатора Норимаки» считает, что его изобретение может помочь людям, пытающимся похудеть. А также людям с заболеваниями, при которых запрещена соленая пища.

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