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Японские ученые создали вкусовой симулятор 

Мир24 5 часов назад
Создан портативный вкусовой симулятор
Фото: «Мир 24» / Алан Кациев
Японские специалисты научились синтезировать вкус еды при помощи электронного устройства. «Вкусовой» гаджет может заставить человека думать, что он ест определенное блюдо, сообщается в издании TechXplore.
Ученые из университета Мэйдзи разработали портативный гаджет, который может имитировать различные вкусовые ощущения. Устройство, получившее название «синтезатор Норимаки», представляет собой цилиндр с пятью гелевыми стержнями. Каждый из них отвечает за свой вкус: горький, сладкий, соленый, кислый и вкус умами. Последнее означает «приятный пикантный вкус». При прикосновении этого гаджета к языку при помощи электроразрядов с разным усилием активизируются определенные стержни, которые генерируют вкусовые характеристики различных блюд.
Автор проекта Хомеи Мияшита провел эксперимент, в котором обернул синтезатор в съедобные водоросли норимаки, которые обычно используются для приготовления суши, и подал сигнал об активации соленого и кислого вкуса. Подопытный отметил, что у него возникло ощущение, будто он действительно ест суши.
Создатель «синтезатора Норимаки» считает, что его изобретение может помочь людям, пытающимся похудеть. А также людям с заболеваниями, при которых запрещена соленая пища.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске начали выпускать мороженое со вкусом гречки.
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