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Ольга Зарубина: «В последнюю неделю у Киры начались срывы» 

Суть событий 6 часов назад
Ольга Зарубина: «В последнюю неделю у Киры начались срывы»
Фото: Суть событий
Певица Ольга Зарубина рассказала о тревожном психическом состоянии дочери от популярного артиста Александра Малинина. По словам женщины, у 35-летней Киры случился сильнейший нервный срыв.
Дочь Зарубиной намерена судиться со знаменитым отцом. Она намерена выдвинуть условие: либо выплаты 15 миллионов рублей компенсации, либо включения в список наследников. Кира Малинина даже попыталась нанести визит отцу — явилась с группой телевизионщиков в загородный дом семьи папы. Но охрана заявила, что хозяина нет дома, и не пустила молодую женщину и ее спутников на порог.
В студии телешоу Зарубина заявила, что у ее дочери часто меняется настроение. В состоянии Киры женщина винит бывшего мужа. А дочь, в свою очередь, говорит, что переживает из-за своей несостоявшейся свадьбы.
Эксперты телешоу «Пусть говорят» высказали свое мнение. Психолог Наиля Бирарова считает, что у Киры истерия, и ее надо лечить, но пока без медикаментов. А психиатр Иманбаев Эркен, в свою очередь, посоветовал дочери Зарубиной лечь в больницу. «Хроническая психотравмирующая ситуация, в которую девушка попала, не дает нормально жить», — считает он.
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Другое , Кира Малинина , Александр Малинин , Ольга Зарубина
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