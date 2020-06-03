Ольга Зарубина: «В последнюю неделю у Киры начались срывы» 

Дочь Зарубиной намерена судиться со знаменитым отцом. Она намерена выдвинуть условие: либо выплаты 15 миллионов рублей компенсации, либо включения в список наследников. Кира Малинина даже попыталась нанести визит отцу — явилась с группой телевизионщиков в загородный дом семьи папы. Но охрана заявила, что хозяина нет дома, и не пустила молодую женщину и ее спутников на порог.

В студии телешоу Зарубина заявила, что у ее дочери часто меняется настроение. В состоянии Киры женщина винит бывшего мужа. А дочь, в свою очередь, говорит, что переживает из-за своей несостоявшейся свадьбы.

Эксперты телешоу «Пусть говорят» высказали свое мнение. Психолог Наиля Бирарова считает, что у Киры истерия, и ее надо лечить, но пока без медикаментов. А психиатр Иманбаев Эркен, в свою очередь, посоветовал дочери Зарубиной лечь в больницу. «Хроническая психотравмирующая ситуация, в которую девушка попала, не дает нормально жить», — считает он.