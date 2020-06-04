«Это была студенческая сага»: Валерий Николаев вспомнил неудачный брак с актрисой Натальей Пироговой 

Актер Валерий Николаев , который прославился благодаря сериалу «День рождения Буржуя», в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал ведущему Борису Корчевникову о своем первом неудачном браке. В середине восьмидесятых годов он был женат на актрисе Наталье Пироговой . Они вместе учились на актерском факультете Школы-студии МХАТ, где между ними и вспыхнули чувства.

«Она была моей однокурсницей. У нас как-то сразу возникла симпатия друг к другу. Потом я ушел служить в армию. Мы переписывались, она приезжала ко мне в часть. Потом начались сложности в наших отношениях. Я думал, что мы расстанемся. Встретившись опять, мы решили пожениться. Это была такая студенческая сага».