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СМИ: Канье Уэст и Ким Кардашьян решили разъехаться 

Вечерняя Москва и ещё 1 2 часа назад
СМИ: Канье Уэст и Ким Кардашьян решили разъехаться
Фото: Вечерняя Москва
Звездная пара из рэпера Канье Уэста и его супруги, звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, решили жить отдельно. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник в окружении пары.
По информации СМИ, супруги за время самоизоляции устали друг от друга и стали чаще ссориться. Они на протяжении нескольких недель жили в разных частях особняка, а рабочий график строили так, чтобы не пересекаться.
Отмечается, что Кардашьян разъезжается для того, чтобы отдохнуть от мужа и сохранить брак.
— Ким считает свой брак с Канье огромным успехом. Она единственная из своих сестер, кто замужем, и считает себя с Канье влиятельной парой, — рассказал источник.
Вероятнее всего, рэпер съедет от жены на семейное ранчо, расположенное в штате Вайоминг.
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Другое , Канье Уэст , Ким Кардашьян
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