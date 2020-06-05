СМИ: Канье Уэст и Ким Кардашьян решили разъехаться 

Звездная пара из рэпера Канье Уэста и его супруги, звезды реалити-шоу Ким Кардашьян , решили жить отдельно. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник в окружении пары.

По информации СМИ, супруги за время самоизоляции устали друг от друга и стали чаще ссориться. Они на протяжении нескольких недель жили в разных частях особняка, а рабочий график строили так, чтобы не пересекаться.

Отмечается, что Кардашьян разъезжается для того, чтобы отдохнуть от мужа и сохранить брак.

— Ким считает свой брак с Канье огромным успехом. Она единственная из своих сестер, кто замужем, и считает себя с Канье влиятельной парой, — рассказал источник.

Вероятнее всего, рэпер съедет от жены на семейное ранчо, расположенное в штате Вайоминг.

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