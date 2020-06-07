«70 лет, а стыда нет»: на пляжном фото Пугачевой разглядели пятую точку 

Артистку слегка пристыдили фанаты.

Сейчас Алла Пугачева Максимом Галкиным и детьми отдыхает в своем замке в деревне Грязь. Там они проводят самоизоляцию, выращивают овощи на огороде и снимают различные смешные и добрые ролики.

Недавно в сети появился снимок, на котором Примадонна российской эстрады загорает, лежа на шезлонге. На ней надет слитный черный купальник и стильные шлепанцы в тон. При этом звезда собрала рыжие кудри в высокий пучок, а также слегка приподняла правую ногу.

В посте под фото отмечено, что это не новая фотография певицы, чтобы поклонники не возмущались из-за того, что якобы во время пандемии Пугачева улетела отдыхать. Кадр был сделан в 2017 году. Отметим, что там артистка выглядит красиво и умиротворенно.

Такое же состояние звезды заметили и фолловеры. Она написали, что Алла Борисовна в шикарной форме. «Молодец, Аллочка!», «Прекрасно выглядите», «Девочка», — прокомментировали восторженные поклонники. Другие же заявили, что увидели пятую точку певицы, которая якобы выступает из купальника. Нашел подписчик, который сказал, что у Примадонны даже в 70 лет «стыда нет», раз всем показывает себя в купальнике.