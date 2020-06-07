Мясников рассказал о неожиданной причине заражения COVID-19 

Мясников добавил, что из-за стресса тратятся гормоны, поэтому у человека не хватает сил на поддержание своего иммунитета. Он отметил, что, когда человек боится, он способен быстрее заразиться и потом очень тяжело болеет.

Он сообщил об эксперименте, когда запуганные крысы болели чаще и тяжелее по сравнению с их спокойными сородичами.

Напомним, что на прошлой неделе медик сказал, что частое мытье рук может лишить организм человека реакции на антибиотики. Поэтому он посоветовал реже применять антибактериальное мыло.

Мясников заявил, что самым эффективным способом защиты от COVID-19 является безопасная дистанция. Врач заключил, что это очень действенная мера правда, трудноисполнимая.

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