Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мясников рассказал о неожиданной причине заражения COVID-19 

runews24.ru 4 часа назад
Мясников рассказал о неожиданной причине заражения COVID-19
Фото: runews24.ru
Мясников добавил, что из-за стресса тратятся гормоны, поэтому у человека не хватает сил на поддержание своего иммунитета. Он отметил, что, когда человек боится, он способен быстрее заразиться и потом очень тяжело болеет.
Он сообщил об эксперименте, когда запуганные крысы болели чаще и тяжелее по сравнению с их спокойными сородичами.
Напомним, что на прошлой неделе медик сказал, что частое мытье рук может лишить организм человека реакции на антибиотики. Поэтому он посоветовал реже применять антибактериальное мыло.
Мясников заявил, что самым эффективным способом защиты от COVID-19 является безопасная дистанция. Врач заключил, что это очень действенная мера правда, трудноисполнимая.
Фото: из открытых источников
Видео дня. Как отдраить туалет от ржавчины
runews24.ru: последние новости
Омская область готовится к голосованию по поправкам в Конституцию Омская область готовится к голосованию по поправкам в Конституцию В зоопарке Новосибирска у алтайских маралов родились детеныши В зоопарке Новосибирска у алтайских маралов родились детеныши Варнава рассказала о своем новой избраннике Варнава рассказала о своем новой избраннике
Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что творится в российских вебкам-студиях
Что творится в российских вебкам-студиях
От близости с незнакомцем до шалостей с начальником: к чему…
От близости с незнакомцем до шалостей с начальником: к чему…
5 самых вредных блюд русской кухни
5 самых вредных блюд русской кухни
Мужчина Порошиной признал ее ребенка
Мужчина Порошиной признал ее ребенка
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Зачем Жигунов завел роман с копией Заворотнюк
03:04
Зачем Жигунов завел роман с копией Заворотнюк
Звёзды Любовь
Герои «Фабрики звёзд», так и не ставшие звездами
11:49
Герои «Фабрики звёзд», так и не ставшие звездами
Звёзды
Какие солнцезащитные очки могут сжечь глаза
05:47
Какие солнцезащитные очки могут сжечь глаза
Здоровье
Что такое продукты с отрицательной калорийностью
06:14
Что такое продукты с отрицательной калорийностью
Еда Здоровье
Виктория Боня: «Мне было выгодно быть жертвой»
00:35
Виктория Боня: «Мне было выгодно быть жертвой»
Звёзды
Какой квас нельзя пить
02:19
Какой квас нельзя пить
Еда Здоровье
Терешина поделилась фото в нижнем белье
00:14
Терешина поделилась фото в нижнем белье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение