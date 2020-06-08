Успенская скучает по оскорбившей её дочери 

«Королева шансона» Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» призналась , что ей не хватает дочери Татьяны Плаксиной, которая в настоящее время живет с отцом в США. Артистка подчеркнула, что всё, что она делает, — ради своего ребенка.

Конфликт между Успенской и Плаксиной возник после того, как дочь популярной артистки во всеуслышание обвинила свою мать в систематических издевательствах. Певица якобы запирала Плаксину на ключ в комнате, а в разгар семейных скандалов даже душила её. Успенская, комментируя слова девушки, заявила, что у ее дочери есть проблемы с психикой на фоне травмы, полученной в результате падения с велосипеда. Впоследствии Плаксина уехала в США к отцу, а «королева шансона» лишила ее финансового содержания.

Недавно Успенская заявила журналистам, что скандал негативно сказался на состоянии ее здоровья. По ее словам, однажды она потеряла сознание посреди ночи после того, как встала попить.

«Месяц потом лежала, не вставая. У меня было много переломов. Мне сейчас прочищают сосуды мозга», — пояснила артистка.

Она отметила, что ее «сбило с копыт» поведение Плаксиной. При этом Успенская заявила, что, тем не менее, скучает по своему ребенку.