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Россияне перечислили худшие привычки начальников 

Lenta.ru 4 часа назад
Россияне перечислили худшие привычки начальников
Фото: globallookpress.com
Пользователи Twitter поделились историями о неприятных им начальниках, с которыми приходилось работать. В комментариях под постом девушки с ником Наташа Переводчица россияне перечислили худшие привычки своих руководителей.
«У меня вот был такой, который любил позвать сотрудников на совещание в свой кабинет и сидеть там курить айкос (система нагревания табака, при реакции выделяющая специфический запах. — прим. «Ленты.ру»)», — пожаловалась автор публикации. Другим пользователям она предложила вспомнить про своих ужасных начальников, но попросила описывать поступки без имен.
«Честно признался, что женщинам платит на 20 процентов меньше, так как они плохо работают. Но набирал на работу в основном женщин», — рассказала Женя Lzdn. Она добавила, что руководитель ел чужую еду из холодильника, платил 11, а не 12 зарплат в год и считал, что сотрудникам не нужны выходные.
Юзер «Убейся перфоратором» рассказала, что старшая медсестра, под руководством которой раньше работала, требовала приходить даже с температурой. Ситуация осложнялась тем, что девушка работала с людьми, находящимися на ИВЛ, «которые от одного приоткрытого окошка могут с пневмонией полгода лежать». Пользовательница «Бернард я съем твоих пчел» пожаловалась, что ее бывший босс громко слушал Rammstein, играл в Counter-Strike и заставлял подчиненных сидеть с его дочерью.
«У меня был такой, что доводил меня до слез на рабочем месте, постоянно критиковал, обижал, относился как к рабыне, хотя я была помощником руководителя», — написала КиберДаша. Девушка добавила, что однажды просто ушла с работы посреди рабочего дня и больше не возвращалась. Затем она узнала, что ее экс-руководитель снимал и продавал порно со своей женой, и рассказала об этом бывшим коллегам.
Ранее в мае пользователи Reddit вспомнили о самых распространенных заблуждениях, в плену которых находились в детстве. К примеру, один из участников треда поделился тем, что, будучи ребенком, был уверен в том, что под полом зданий нет земли, а есть лишь бесконечная пустота.
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