Как нам врут врачи в интернете 

Предупреждаю, будет много цитат, но оно того стоит.

Все началось с того, что Алена Попова (политик, борец за права женщин) написала разоблачительный пост про экс-депутата Госдумы Екатерину Лахову: та назвала женщин старше 25 лет «старородками». Меня тут заинтересовала проблема оценочных суждений в нашем повседневном языке. В первую очередь — разница между унизительной характеристикой «жирный человек» и медицинским диагнозом «ожирение». Термин «старородящая» мне приходилось слышать от медиков, поэтому я со всеми возможными экивоками решился это уточнить. И наткнулся на потрясающий пример современного экспертного мнения с его последующим саморазоблачением. Я спросил:

— Прощу прощения, что лезу со своим мизогинным рылом в калашный ряд, но не может ли быть «старородящая» медицинским термином, не имеющим ничего общего со «сморщенными» Астахова? Как «ожирение» и «жирный»?

Через 9 минут после публикации моего комментария в дискуссии появилась пользователь Елена Эдуардовна Гродницкая, которая решительно заявила:

— Нет такого термина в медицине.

Тут надо заметить, что по современным меркам женщина обладает всеми внешними признаками эксперта: зарегистрирована в соцсети с полным ФИО, на аватарке сфотографирована в медицинском халате, а в ее профиле стоит информация «врач — акушер-гинеколог, эндокринолог», работает в Университетской клинике МГУ.

На мой вопрос отреагировала еще и Елена Альшанская, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»:

— Да, это термин. Сейчас постепенно уходит из обихода. Но люди старшего поколения его активно используют. В первую очередь медики.

В комментариях снова является Гродницкая, которая тремя восклицательными знаками кричит теперь уже в адрес Альшанской:

— Сейчас этот термин в медицине не используется! Это пережиток прошлого! Я акушер-гинеколог. Я ни в одной выписке его не встречала за последние 10 лет точно, если не 15. Даже из глухой провинции.

Тут во мне уже проснулся интерес исследователя: есть или нет в официальной медицине такое понятие? И я отправился смотреть сетевые библиотеки научных статей. Нашел: термин «старородящая» официально используется в авторитетных медицинских журналах.

Например, в 2010 году в научном «Журнале акушерства и женских болезней» была опубликована статья «Роль резидентных иммунных клеток в развитии плаценты в норме и при патологии», где дважды говорится про «старородящих женщин» и один раз — про «старородящих пациенток». В 2018 году в журнале «РМЖ. Мать и дитя» вышла статья «Железодефицитная анемия у беременных женщин: стратегия и тактика», где употребляется фраза «вероятность плохого исхода беременности повышена у беременных в подростковом возрасте и старородящих женщин».

Но, кажется, в последние годы по психологическим причинам этот термин все же вытесняется из научного обихода альтернативным словосочетанием «возрастная первородящая». Мы видим его в научном журнале Acta Biomedica Scientifica за 2009 год в названии статьи «Особенности родов у возрастных первородящих». И в заголовке статьи «Пароксизмальные расстройства у детей, рожденных юными и возрастными первородящими» журнала «Практическая медицина» за 2012 год.

У нас с Еленой Гродницкой завязался диалог:

— Я нашел в «Киберленинке» медицинские тексты, где используется термин «возрастная первородящая».

— Какого года тексты-то?

— Самый поздний — 2014-го.

Тут Елена Эдуардовна, видимо, поняла, что дискуссия начинает разворачиваться в невыгодную для нее сторону доказательной конкретики, поэтому резко поменяла стиль своей аргументации:

— Открою страшную тайну. Старая или возрастная первородящая (повторнородящая) — это не советское изобретение. Такой код есть в МКБ-10. Но эта классификация, принятая в прошлом веке, устарела, и в настоящее время уже есть МКБ-11, которая вступит в силу через пару лет. Использовать этот термин, тем более в литературе, уже не комильфо. Хотя изредка он встречается.

Поняли? Перепишем этот же комментарий языком фактов. Есть официальный медицинский документ «Международная классификация болезней» — МКБ. Есть его актуальная десятая версия МКБ-10. Там присутствуют термины «старородящая» и «возрастная первородящая». И как минимум еще пару лет, пока не вступит в силу новая версия МКБ-11 (если вообще вступит), весь медицинский мир будет жить по этому документу. Так что употреблять эти термины вполне правомочно.

Врач-гинеколог из Университетской клиники МГУ знает об этом, но по каким-то идейным причинам скрывает истину. Ладно от меня (кто я в этой дискуссии?), но зачем врать члену совета при правительстве РФ Елене Альшанской и вводить в заблуждение правозащитницу Алену Попову?

Увы, эта история доказывает: в «интернетах» нужно проверять каждое слово, кем бы оно ни было сказано.

Зато какой красивый белый халатик у доктора Гродницкой на аватарке!