В Латвии закончилась ЧС. Конечно, никто пока не отменял масок в общественном транспорте, парламент страны еще работает на «удаленке», но латвийцы начали возвращаться в привычную жизнь. Что изменилось в сознании людей? Станет ли жизнь для них такой, какой была раньше? Специально для «Аргументы Недели» интервью с психологом, политиком, экс-мэром Даугавпилса Жанной Кулаковой.

-Жанна, как вы считаете, произошли ли у латвийцев изменения после ЧС? Например, в психологическом аспекте.

-Могу точно сказать, что люди стали другие. Люди изменились. Если раньше ко мне приходили с классическими вопросами и больше слушали, то сейчас люди задают вопросы: «Как с этим жить?» Действительно, до ЧС жили люди по накатанной и не особо задумывались о будущем, то коронавирус многое изменил в их сознании. Стали задумываться, заботиться все больше и больше о своих близких, родных и о тех, кто рядом. Несомненно, стали понимать, что живут в новых реалиях: а если повториться, то, как тогда жить? Многие задумываются о вечности… Да, о смерти. Я имею в виду о том, что мы все смертны. В людях «проснулась» ответственность за себя, за близких. Например, четко понимают, что если заболел, то лучше посидеть дома, а не гулять. С большей заботой стали относиться ко всему.

-Жанна, буквально пару дней как сняли ЧС. Много людей уже посещают психолога?

-Много. Загруженность полная. Знаете, есть такой важный аспект: в период изоляции люди были вынуждены узнавать себя, свою семью… Были вынуждены разговаривать с собственным «Я». А когда такое происходит, то у человека возникают вопросы, и хочется получить ответы. Выяснилось, что есть люди, которые совершенно не знали своих детей, и не умеют с ними общаться. И это вполне серьезно. Мир детей — особый мир и надо уметь жить в ладу с ним. Еще я заметила, что у многих обострился, если можно так сказать, патриотизм. Люди захотели лучше узнать свой край, страну. Есть много случаев, когда дети из Даугавпилса не бывали в Риге, например, а в Турции, в Египте несколько раз. И это хорошо, что возникло желание узнать ту страну, где ты живешь. Это позитивный момент.

-Но, ситуация в стране, в экономическом плане, не совсем позитивна: закрывается малый бизнес, безработица, нехватка денег, долги. Мне кажется, что много озлобленных людей и даже тех, кто у кого совсем опустились руки…

-Я не могу сказать, например, что увеличилось количество самоубийц. Я занимаюсь этой темой уже очень много лет. Нет, количество не увеличилось. Понимаете, сейчас не так много озлобленных людей… Почему? Лето, солнце, фрукты, овощи, яркие краски, теплое море. Это все влияет на психику человека. Думаю, что «волна» озлобленности придет на конец октября. Пока люди присматриваются, оценивают ситуацию. Есть те, которые решили, например, действовать. Посмотрите, открываются новые и необычные кафе. Например, в Даугавпилсе открылось «котокафе», куда можно сходить со своим пушистым любимцем. Открылся кинотеатр «под небом», где из машины можно посмотреть фильм. Безопасно и интересно. Да, возникают у людей новые мысли, желания. Не так все печально. Меня радует то, что люди словно обновились, произошла переоценка ценностей. А это просто хорошо!

-Благодарю.