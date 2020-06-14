Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Выглядит болезненно»: внешний вид Николая Расторгуева взволновал россиян 

Экспресс газета и ещё 1 4 часа назад
«Выглядит болезненно»: внешний вид Николая Расторгуева взволновал россиян
Фото: Экспресс газета
63-летний музыкант Николай Расторгуев взволновал поклонников нездоровым внешним видом. Лидер группы «Любэ» в компании коллег принял участие в большом праздничном концерте «Мы вместе!», посвященному Дню России. Снимки Расторгуева опубликовал в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram Леонид Агутин, который также присутствовал на мероприятии.
«С Днём России вас, друзья! Будьте счастливы и обязательно здоровы!», — подписал кадр исполнитель суперхита «Парень чернокожий».
Однако вместо радости опубликованные Агутиным кадры вызвали лишь беспокойство. Многие обратили внимание на весьма странный внешний вид Расторгуева, который явно оставляет желать лучшего. Некоторая даже предположили, что Николай Вячеславович борется с каким-то смертельным недугом — например, циррозом печени.
«На снимке Николай выглядит так, будто уже долгое время борется со смертельным недугом: желтоватая кожа, изможденный вид и огромные мешки под глазами», — указывают авторы издания «Дни.Ru». Число подобных комментариев было столь велико, что ясность в ситуацию решил внести сам Агутин. Леонид Николаевич утверждает, что с Расторгуевым все хорошо, однако сам Агутин переборщил с «фотошопом».
«С Колей все хорошо. Это я эффектом переборщил», — ответил певец взволнованным фанатам.
Видео дня. Почему яйца нельзя держать в дверце холодильника
Экспресс газета: последние новости
«Не нужно ублажать старика»: Лена Миро раскрыла подробности личной жизни Высоцкой и Кончаловского «Не нужно ублажать старика»: Лена Миро раскрыла подробности личной жизни Высоцкой и Кончаловского Галина Ненашева рассказала, почему она отвергла Аллу Пугачеву Галина Ненашева рассказала, почему она отвергла Аллу Пугачеву «Вот это попа»: Алеся Кафельникова выставила из окна голые ягодицы «Вот это попа»: Алеся Кафельникова выставила из окна голые ягодицы
Женский форум
Другое , Леонид Агутин , Николай Расторгуев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певицу высмеяли за нелепый фотошоп на фото
Певицу высмеяли за нелепый фотошоп на фото
«Не просыхал»: соседи Ефремова высказались
«Не просыхал»: соседи Ефремова высказались
«Сало на причинном месте»: Канделаки разнесли в Сети
«Сало на причинном месте»: Канделаки разнесли в Сети
Что произойдет, если перестать носить бюстгальтер
Что произойдет, если перестать носить бюстгальтер
Видео
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
02:13
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
Дом и сад
С чем остается Гагарина после разводов с мужьями
01:00
С чем остается Гагарина после разводов с мужьями
Звёзды
Звезды, сменившие религию ради возлюбленного
02:57
Звезды, сменившие религию ради возлюбленного
Звёзды
Успенская нашла способ спасти Ефремова от тюрьмы
00:39
Успенская нашла способ спасти Ефремова от тюрьмы
Звёзды
Что произойдет, если перестать носить бюстгальтер
04:49
Что произойдет, если перестать носить бюстгальтер
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение